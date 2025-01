John Florescu, după învestirea lui Donald Trump: „Sunt sigur că într-un an vom vedea o Americă diferită”

„Pot să spun că fiecare președinte are cuvinte frumoase. Este un suport din partea democraților și republicanilor din multe sensuri. Sperăm că va fi în opoziție mai viguros, fiindcă este necesară în toate democrațiile. Este un om care are idei fixe și în câteva ore va semna câteva ordine prezidențiale. Eu sunt sigur că într-un an vom vedea o Americă diferită”, a declarat John Florescu, în platoul Știrilor PRO TV.

Mai mult, în ziua în care Donald Trump a devenit cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite, PRO TV și VOYO prezintă „Trump: Revoluția Puterii” un documentar despre așteptările celui de-al doilea mandat, luni spre marți, la ora 12 noapte.

Producția oferă o perspectivă captivantă asupra riscurilor și beneficiilor strategiei lui Trump și pune în lumină provocările și consecințele ce pot schimba radical echilibrul internațional.

Documentarul numit ”Trump: Revoluția Puterii” analizează momentele-cheie ale ascensiunii sale politice și deciziile care riscă să redefinească lumea modernă.

Lansarea celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump vine cu promisiunea unor transformări profunde, dar și cu un val de incertitudine.

Dennis Ross, fost oficial de securitate națională: ”Trump operează pe principiul de a arăta ca un câștigător, nu ca un învins".

Lincoln Bloomfield, fost oficial de securitate națională: „Nu poate fi constrâns. Este acum la putere. Are patru ani de mandat și Puţin nu poate face nimic în privința asta. În multe privințe, Puţin și-a pierdut influența asupra lui Trump".

În documentarul de 30 de minute, producătorii discută cu cinci dintre cei mai importanți experți în politică externă din SUA printre care: Richard Haass, Președintele Emerit al Consiliului pentru Relații Externe; ambasadorul John Bolton, fost consilier de securitate națională al lui Trump, Dennis Ross și Lincoln Bloomfield, ambii foști oficiali de securitate națională în cinci administrații prezidențiale americane.

"Trump: Revoluția Puterii" – Documentarul despre al doilea mandat al lui Donald Trump, va putea fi văzut pe PRO TV și VOYO în noaptea de luni spre marți, la miezul nopţii.

