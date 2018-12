VIDEO viral. Un astronaut merge prima dată pe Pământ după 197 de zile în spațiul cosmic

Bărbatul a avut dificultăți cu menținerea echilibrului, deoarece, după o perioadă mai lungă petrecută în spațiul cosmic, operațiuni simple precum mersul pe jos devin ... foarte dificile.

Clipul video în care astronautul se străduiește să își păstreze echilibrul a fost înregistrat pe 5 octombrie, potrivit Indian Express.

”Bine ai venit, #SoyuzMS09. Așa arătam pe 5 octombrie când încercam să merg de parcă eram pe tocuri, după 197 de zile pe @Space_Station pentru experimentul Field Test. Sper că echipajul care tocmai s-a întors se simte mai bine. Video credit @IndiraFeustel.” - a scris pe Twitter astronautul.

Welcome home #SoyuzMS09 ! On October 5th this is what I looked like walking heel-toe eyes closed after 197 days on @Space_Station during the Field Test experiment...I hope the newly returned crew feels a lot better. Video credit @IndiraFeustel pic.twitter.com/KsFuJgoYXh