Care e cel mai ciudat lucru pe care l-ați găsit în toaleta unui bărbat? Fotografii virale

Jodiee Grace/Twitter

Ultimul tren pe rețelele sociale este ca femeile să posteze fotografii cu lucruri bizare pe care le găsesc în toaletele bărbaților, iar rezultatele sunt ... absolut hilare.

Fotografia care a dat startul acestui trend a fost postată pe Twitter de o femeie din Arizona, Jodie Grace, cu următorul mesaj:

”Doamnelor, care este cel mai ciudat lucru pe care l-ați găsit în toaleta unui bărbat? Dați-mi voie să încep eu”.

Iar alături de acest mesaj a fost încărcată o fotografie cu mânerul rupt al unei perii de păr, lipit ... într-o toaletă.

ladies what’s the weirdest thing you’ve ever found in a boy’s bathroom? allow me to start pic.twitter.com/WbvwM86H4b — jodie (@jodieegrace) December 14, 2018

Imediat, imaginea a devenit virală, după care a fost urmată de alte aproximativ 1500 de fotografii de la alte femei, potrivit Times of News.

by far the craziest thing i’ve ever seen in a bathroom pic.twitter.com/ncZjhFZ3Rt — mo♛ (@morgrogerrs) December 16, 2018

just in case you wanted to play drums from the tub pic.twitter.com/fWH2YKTtTQ — kara (@kashedkuramel) December 17, 2018

