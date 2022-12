VIDEO viral. O reporteriță a fost speriată cumplit de o mascotă în timp ce filma

Mascota echipei, cunoscută sub numele de Rumble, s-a furișat în spatele reporteriței chiar înainte ca aceasta să înceapă să vorbească.

Rumble a stat timp de câteva secunde nemișcat, uitându-se în cameră. Imediat după, reporterița a simțit că este cineva în spatele ei, iar când a întors capul a avut parte de o sperietură cumplită.

The Thunder mascot scared the shit out of this reporter @PatBevPod pic.twitter.com/M417Q78TsT