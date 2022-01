VIDEO O reporteriță a fost pusă la pământ de un SUV în timp ce era în direct la televizor. Ce s-a întâmplat după

Tori Yorgey, reporter la WSAZ-TV, se afla pe teren la locul unde o conductă de apă a fost spartă, moment în care a fost lovită de o mașină în timp ce era în direct. Aceasta a căzut pe camera de filmat, însă a reușit să se ridice după câteva secunde și să transmită în continuare.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! ???? pic.twitter.com/dbwKt5N1xc