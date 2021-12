VIDEO. Incident la vizita Papei Francisc la Atena: Un preot ortodox l-a făcut “eretic” pe Suveranul Pontif

Preotul a fost îndepărtat din zonă de poliţişti, relatează Reuters.

Martorii la incident spun că bărbatul a strigat suficient de tare pentru a fi auzit de Papa. Bărbatul a părut să cadă în timp ce poliţiştii încercau să îl îndepărteze.



Pope Francis was protested as he entered a meeting with His Beatitude Ieronymos II and other Greek Orthodox leaders in Athens today.

A Greek Orthodox cleric shouted, "Pope, you are a heretic!" before being drug away by police.

Citește și O româncă imobilizată în scaunul cu rotile și dependentă de morfină l-a impresionat profund pe Papa Francisc

Video by Vatican press pool (VAMP) pic.twitter.com/zUXxZy4gnR