Valeriana, plantă pentru relaxare și somn liniștit. Totul despre beneficiile și contraindicațiile sale

Se spune că însuși Hippocrate a descris beneficiile valerianei, iar Galenus o prescria pentru tratamentul insomniei în secolul al II-lea. De-a lungul timpului, numeroase cercetări științifice au arătat că această plantă medicinală are efecte pozitive asupra calității somnului și stărilor de anxietate. Iată ce proprietăți are valeriana, care sunt beneficiile sale pentru sănătate și când este contraindicată.

Proprietățile valerianei

Doar rădăcina de valeriană se utilizează în scopuri medicinale. Datorită proprietăților sale, aceasta se regăsește în lista de ingrediente a multor suplimente alimentare pentru un somn odihnitor. Deși studiile au rezultate mixte, iar mecanismele de acțiune nu sunt pe deplin cunoscute, valeriana este un ajutor potențial în gestionarea problemelor de somn.

Planta conține doi compuși activi cu efecte sedative, și anume acidul valerenic și valerenolul, arată Healthline. Specialiștii sunt de părere că această substanță acționează asupra receptorilor pentru GABA (acidul gamma-aminobutiric), un neurotransmițător care exercită un efect calmant asupra creierului. Acesta ar fi mecanismul responsabil de proprietățile de relaxare și de inducere a somnului.

De asemenea, acidul valerenic ar inhiba o enzimă răspunzătoare de deteriorarea GABA. Mai mult decât atât, se pare că planta ar interacționa cu receptorii pentru serotonină și adenozină, substanțe care sunt implicate în controlul dispoziției și somnului.

Alți compuși activi prezenți în rădăcina de valeriană, potrivit aceleiași surse, sunt:

flavonoide (un tip de antioxidanți puternici);

terpene;

valepotriați – substanțe cu proprietăți antidepresive și anxiolitice (care pot reduce anxietatea);

lignani.

Valeriana - beneficii

Ceaiul de valeriană și produsele naturiste care conțin această plantă se asociază cu o serie de beneficii potențiale:

Îmbunătățirea calității somnului

Somnul insuficient crește nivelul de stres, afectând memoria, concentrarea, dispoziția, performanța și calitatea vieții. De asemenea, poate crește riscul de a dezvolta unele boli cronice, cum sunt cele cardiometabolice, arată studiul „Valerian Root in Treating Sleep Problems and Associated Disorders—A Systematic Review and Meta-Analysis” (Noriko Shinjyo și colaboratorii).

Aceeași meta-analiză, care a cercetat rezultatele mai multor studii, a concluzionat că valeriana poate îmbunătăți somnul, ceea ce ar putea ajuta, astfel, la prevenirea tulburărilor asociate. Planta poate scădea durata de timp până la adormire, poate reduce trezirile pe timpul nopții și poate prelungi somnul.

Pe de altă parte, așa cum prezintă Mayo Clinic, dacă te confrunți cu tulburări de somn, este important să ții cont și de alți factori ai stilului de viață înainte de a începe să utilizezi un supliment alimentar:

Nu consuma cafeină în a doua parte a zilei;

Creează-ți un mediu confortabil pentru somn (saltea și pernă confortabile, evitarea surselor de zgomot și de lumină);

Fă mișcare regulat;

Stabilește-ți un program stabil de somn;

Evită mesele bogate înainte de culcare;

Relaxează-te cu 1-2 ore înainte de culcare, evitând dispozitivele electronice.

Uneori, calitatea scăzută a somnului poate fi cauzată de unele afecțiuni, cum ar fi apneea în somn, fiind absolut necesară tratarea cauzei.

Reducerea stresului și anxietății

Un alt rezultat al cercetării menționate anterior a fost faptul că valeriana ar putea contribui la reducerea anxietății și stresului.

Mai mult decât atât, 765 mg extract apos de valeriană administrat timp de 8 săptămâni s-a dovedit eficient în ameliorarea simptomelor sindromului obsesiv compulsiv, o tulburare cronică definită de un comportament puternic anxios, arată Siroos Pakseresht și colaboratorii, în studiul „Extract of valerian root (Valeriana officinalis L.) vs. placebo in treatment of obsessive-compulsive disorder: a randomized double-blind study”.

Administrarea de 800 mg rădăcină de valeriană zilnic, timp de 8 săptămâni, a adus beneficii și pentru pacienții cu sindromul picioarelor neliniștite, potrivit studiului „Does valerian improve sleepiness and symptom severity in people with restless legs syndrome?” (Norma G. Cuellar și Sarah J. Ratcliffe).

Controlul simptomelor menopauzei și sindromului premenstrual

Așa cum prezintă Healthline, valeriana administrată regulat ar putea ajuta la ameliorarea bufeurilor în timpul menopauzei, la reducerea simptomelor sindromului premenstrual și severității dismenoreei (durerea menstruală).

Potrivit WebMD, bufeurile cauzează transpirații, creșterea ritmului cardiac și senzația bruscă de căldură. Sindromul premenstrual prezintă atât manifestări fizice, cât și psiho-emoționale: tulburări de dispoziție, pofte alimentare, iritabilitate, balonare, oboseală, anxietate.

În orice caz, sunt necesare mai multe studii pentru a confirma aceste efecte.

Contraindicațiile valerianei

Precum orice produs naturist, valeriana nu este potrivită tuturor. În ce situații trebuie evitată această plantă:

Sarcină și alăptare: Substanțele din valeriană ar putea fi dăunătoare pentru făt și nou-născut, astfel încât se recomandă evitarea acestei plante în perioada sarcinii și alăptării. Dacă te confrunți cu tulburări de somn, cere sfatul medicului pentru recomandări potrivite în acest caz;

Copii: Este contraindicată administrarea ceaiului și produselor cu valeriană copiilor, în special celor sub 3 ani;

Boli hepatice: În cazul persoanelor diagnosticate cu afecțiuni la nivelul ficatului, valeriana poate exacerba distrugerea țesutului hepatic, descrie VeryWellHealth.

De asemenea, deoarece planta produce somnolență, evită administrarea valerianei pe timpul zilei, înainte de a conduce un autovehicul și de a utiliza mașinării periculoase.

În plus, valeriana prezintă și o serie de interacțiuni cu alte medicamente, suplimente alimentare și cu alcoolul, potrivit surselor menționate. Prin urmare, nu se recomandă:

Administrarea împreună cu băuturile alcoolice;

Administrarea concomitentă cu melatonina sau alte plante cu proprietăți sedative;

Administrarea împreună cu medicamente sedative, antidepresive, anxiolitice, miorelaxante, antipsihotice.

Deși planta este, în general, bine tolerată, ține cont de faptul că și produsele naturale pot provoca efecte secundare. Durerea de cap, amețelile, disconfortul gastrointestinal, gura uscată, așa-numitele vise lucide și chiar insomnia sunt câteva reacții adverse posibile ale valerianei, notează sursele anterior menționate.

Este important de știut că niciun supliment alimentar nu înlocuiește o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos. Dacă ești diagnosticat cu o boală cronică sau te afli sub medicație cronică, cere sfatul medicului înainte de a utiliza un produs naturist.

Prin urmare, datorită efectului său calmant, ceaiul de valeriană ar putea fi o soluție pentru a-ți îmbunătăți calitatea somnului. Totuși, nu ezita să te adresezi specialistului, dacă te confrunți cu simptome persistente de anxietate sau cu tulburări de somn pe termen lung.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 29-12-2023 20:31