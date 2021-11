Vaccinarea, un criteriu important pentru părinți în recrutarea bonelor și menajerelor

Pandemia a schimbat piața muncii și a adus reguli noi și pentru angajații care petrec mult timp în locuințele clienților, cum sunt bonele sau menajerele.

Vaccinarea a devenit un criteriu important în recrutare. Mulți părinți, de exemplu, vor ca persoana în grija căreia își lasă copiii să fie imunizată. Din această cauză, unele agenții au pierdut clienți.

Raluca, medic rezident, și Alexandru, inginer, au un băiețel de un an și patru luni. Au nevoie de o bonă, dar vor că femeia care îl vă îngriji pe cel mic să fie imunizată. Până acum, nu au găsit persoana potrivită.

Raluca Suciu, mamă: "Am vorbit cu aproximativ 20 de persoane, iar marea majoritate nu au trecut de acest criteriu, al vaccinului. Secțiile de ATI sunt pline, au apărut cazuri și la copilași. Preferăm să ne ferim cât putem."

Anca este din București și are trei copii. Dacă menajera și-a făcut deja a treia doză, bona a refuzat să se vaccineze anti-Covid. Acum, aceasta este în vacanță la rudele din Republica Moldova, iar la întoarcere va sta în izolare două săptămâni.

Anca Nistor, mamă a trei copii: "Sperăm să nu avem parte de incidente neplăcute dacă nu dorește să se vaccineze, noi totuși sperăm să se conștientizeze cât de important este."

De când a început campania de vaccinare în masă, tot mai mulți părinți au căutat ajutor de la persoane imunizate. Sunt agenții care au pierdut contracte pentru că persoanele pe care le reprezintă nu vor să se vaccineze.

Diana Tcaciuc, administrator agenție de bone: "Aș zice că chiar 90 la sută dintre ei preferă o bonă vaccinată. Majoritatea clienților mai degrabă renunță la alte cerințe decât la vaccin."

Dar sunt și cazuri în care, cu promisiunea imunizării, părinții au păstrat angajatele cu care lucrau de mai mulți ani.

Viorica Ganea, bonă: "Am diabet și am crezut că o să-mi facă rău. Am vorbit cu o sora de a mea, care e coafeză aici, parcă m-a influențat, dacă nici ea nu s-a vaccinat, mi-am zis să mai așteptam, că avem diabet."

Și pentru menajere sunt cerințe similare.

Mihaela Niță, director al unei companii de curățenie: "Companii cu care noi avem un contract pe o perioadă mai lungă de timp pe 12, 24 de luni și chiar ne-au scpus că nu le permit accesul la ei în instituție dacă personalul este nevaccinat."

Ioan Hosu este sociolog și profesor la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj. Spune că deja putem vorbi de criterii noi de recrutare pe piața muncii.

Ioan Hosu, sociolog: "Pe de o parte, există temere din partea celor care evită să se vaccineze, pe de altă parte există frica părinților. Efectele vor fi pe termen lung. Nu doar pe piața muncii, ci și în raport, în relații intercomunitare, între grupuri, persoane, pentru că, repet, vorbim de o concepție de viață care nu ne unește, ci ne desparte."

Potrivit unui studiu realizat în Statele Unite de Gallup, o firmă de consultanță și cercetare în domeniul managerial, pentru aproape patru din 10 angajați imunizarea a fost obligatorie în octombrie, în creștere cu 17% față de septembrie. Studiul a fost făcut pe un eșantion de 4000 de persoane.