Bonele, la mare căutare după închiderea școlilor. Ce trebuie să știe părinții

Închiderea școlilor i-a pus pe mulți părinți care muncesc în încurcătură, pentru că nu au cu cine să își lase copiii.

Vor să-i ferească de boală și pe bunici, așa că mulți sunt în căutarea unei bone. Agențiile care se ocupă de recrutare, spun că cererea s-a triplat, față de anii trecuți, iar părinții sunt dispuși să plătească și mai mult pentru un astfel de serviciu.

Ana caută de câteva luni, fără rezultat, o bonă care să aibă grijă de cei trei copii pe care-i are. În plus, băieții fac școală online, așa că acum are nevoie de o persoană care este prietenă cu tehnologia.

Ana: „Să zicem că ții o bonă pentru școală online. Dar au un link pentru engleză, au un link pentru română, un link pentru alte chestii și tot timpul trebuie să faci această schimbare și de multe ori persoanele pe care le angajezi ca să te încadrezi și tu în buget, nu pot să facă acest lucru. Sunt depășite.”

Motiv pentru care a renunțat la locul de muncă pe care îl avea într-o multinațională. A constatat că îi este imposibil să muncească online și, în același timp, să aibă grijă și de copii.

Ana: „Trebuie să le acord lor o cameră în care să învețe chiar dacă sunt în clase diferite, le pun căști. Eu în același timp dacă aș lucra trebuie să am și eu o cameră în care să lucrez și soțul. Soțul ținea ședințe din fața liftului.”

Până de curând, o soluție a fost angajarea unei bone din Asia. Bonele venite din Nepal, de exemplu, au grijă de copii, gătesc și se ocupă de menaj. Singura problema e că nu îi pot ajuta la teme.

Cătălina: „Faptul că am avut-o pe bona noastră a fost, nici nu pot să descriu în cuvinte, de la partea de pregătește copilul pentru școală în săptămânile care a fost la școală, gustare și acele 4,5 ore de stat cu ea după ce s-a întors de la școală.”

Firmele care recrutează bone din străinătate spun că cererea s-a triplat în această perioadă, dar procesul este îngreunat din cauza restricțiilor. Din luna martie, în România nu au mai ajuns bone din Nepal sau Filipine.

Corina Constantin, manager agenție bone: „Tot ce facem este să realizăm interviuri online, să căutăm bone pentru clienții noștri, să procesăm vizele. Așteptăm o relaxare a măsurilor pentru a putea efectiv să aducem personalul.”

Și părinții plătesc mai mult pentru aceste servicii comparativ cu anii trecuți. Dacă înainte salariul unei bone angajate cu contract legal pentru 8 ore de muncă pe zi era de 2.800 de lei, acum acesta pornește de la 3.200 de lei.

În unele orașe, primăria acordă părinților un sprijin financiar pentru plata bonei.

Petrica Pațilea, purt. de cuv. Primăria Galați: „Cuantumul este cuprins între 250 de lei și 710 lei, în funcție de venitul mediu net pe fiecare membru al familiei care beneficiază de aceste servicii."

Până acum nu a existat nicio solicitare, asta și pentru că sprijinul financiar se acordă doar la angajarea bonelor cu diplomă. Anul trecut, agențiile pentru ocuparea forței de muncă din toată țara au acordat certificate pentru numai 60 de bone.