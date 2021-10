Unul dintre cele mai mari parcuri subacvatice din România se va construi la Salonta

La Salonta, în vestul țării, se va construi unul din cele mai mari parcuri acvatice din România.

Municipalitatea vrea să valorifice comoara aflată sub oraș - apa termală - și să-i convingă pe turiștii care preferă zonele balneare din Ungaria să-și petreacă vacanța în țară.

Pe aproape trei hectare, situate lângă stadionul din Salonta, acoperite acum de bălării, se va întinde unul din cele mai mari și moderne parcuri acvatice din România: cu 1500 de locuri vara și 300 iarna, tobogane interioare, zona SPA, săli de conferințe și un restaurant.

Pentru că orașul stă pe un zăcământ de apă termală, oficialii vor să îi atragă pe cei care pleacă în vacanțe în Ungaria, țara cu o infrastructură balneară mult mai dezvoltată. Aquaparcul din Salonta ar putea deveni un concurent serios pentru cel de peste graniță, de la Gyula.

Laszlo Torok, primar Salonta: "România, de la granița cu Ungaria, are în jur de 20 de kilometri de apă geotermală sub pământul nostru. În acest context, noi am dorit să revigoram turismul din zona noastră, ca cetățenii din România să rămână acasă, să se simtă mai bine și să cheltuiască aici."

Edilul spune că a fost sunat de investitori care vor să ridice în apropiere moteluri sau restaurante. Dezvoltarea centrelor termale de relaxare în vestul țării ar ajuta mult turismul.

Turistă în bazin: "E tradițional ideea de a te duce în Ungaria și a te bucura de beneficiile unor resorturi acvatice cu tradiție de la ei. Faptul că sunt astfel de proiecte și la granița de vest a țării, pentru că sunt condițiile, cu apa, cu tot ce trebuie, nu poate să fie decât în beneficiul nostru."

Tip pe șezlong: "Da, da, am fost și la Hajduszoboszlo, dar distanța este un pic mai mare și eu zic că merită mai mult să vii în România. Condițiile sunt foarte, foarte bune aici."

Și turiștii din țara vecină au început să vină la noi.

Dumitru Fechete, directorul unui complex din Băile Felix: "De la un an la altul avem din ce în ce mai mulți turiști care vin din Ungaria. Și vin, în primul rând, datorită calităților terapeutice a apelor din Băile Felix și a condițiilor pe care le găsesc aici. În fiecare an am făcut investiții. Așadar, dacă le oferim condiții foarte bune, vin și străinii în Băile Felix."

Investiția pentru aquaparcul din Salonta este de 24 de milioane de euro din bugetul Ministerului Dezvoltării.