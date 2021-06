Relaxarea restricțiilor a fost primită cu entuziasm în Bihor. Bazinele cu apă termală au fost principala atracție

Ridicarea anumitor restricţii sanitare în judeţul Bihor, începând de marți, a venit ca o binefacere şi pentru turiştii amatori de bălăceală în apă termală, dar şi pentru operatorii balneari.

În Băile Felix au fost redeschise bazinele interioare, spre bucuria clienților, şi gradul de ocupare a crescut la 70%. Iar la Oradea, după o pauză de mai bine de un an, s-a redeschis zona interioară a Aqua-Parcului.

Aqua-Parcul din Oradea adună, anual, sute de mii de turişti. Cu toţii au dus dorul distracţiei, timp de mai bine de un an.

Bineînţeles, cei mai fericiţi de redeschidere au fost copiii.

Liviu Andrica, director Administrația Domeniului Public Oradea: "Sunt bucuros, astăzi, că, după un an şi două luni, am reuşit să deschidem şi în interior. Am permis accesul la 700 de clienţi. Bucuria cea mai mare a fost că, în urmă cu două zile, s-au epuizat biletele on-line, toate. Deci toate cele 700 de bilete au fost cumpărate."

Şi turiştii din Băile Felix au profitat de regulile mai permisive.

Turista: "Mă gândesc că toată lumea, după pandemia asta, o aşteptat să iasă afară, să nu mai purtăm măşti şi să ne putem bucura alauri de familie şi de prieteni."

Probabil obişnuiţi, cu restricţiile, unii aproape că s-au speriat de atâta "libertate".

Dumitru Fechete, director complex balnear: "Faptul că, de astăzi, putem accesa şi piscinele interioare, cu un grad de ocupare de 70%, ne ajută foarte mult pentru că putem creşte gradul de confort pentru clienţi şi putem asigura un spaţiu mai mare de deservire."

Hotelieri spun că aşteptau demult această gură de oxigen pe care le-o oferă relaxarea restricţiilor.