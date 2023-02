Un tânăr și-a găsit mama și sora moarte, chiar atunci când îi pregăteau petrecerea de ziua lui. Ce se întâmplase

Tânărul a făcut șocanta descoperire în dimineața de miercuri, găsindu-și cele mai dragi persoane moarte într-o furgonetă unde se preparau sandvișuri. Femeile făceau ultimele pregătiri pentru petrecerea de ziua lui, iar polițiștii cred că au murit în urma intoxicației cu monoxid de carbon, arată publicația Daily Star.

Chiar sărbătoritul, Tyla Wanstall, este proprietarul micii afaceri, „Meat 'N' Greet Snack Wagon”, care a ajuns la serviciu pentru a o descoperi pe mama, Leah Churchill și pe „frumoasa lui surioară" Brooke Wanstall, decedate, în interiorul rulotei.

Furgoneta era parcată pe o stradă din Whitstable, Kent. Primele ipoteză din anchetă arată că femeile au intrat în contact cu noxele generatorului, în timp ce decorau interiorul camionetei pentru a-i face o surpriză lui Tyla, cu ocazia împlinirii a 26 de ani.

„Au împodobit dubița în interior cu baloane și alte decorațiuni, o surpriză de ziua mea, așa cum făcea mama mea acasă, în fiecare an. Nici măcar nu știam că se duc acolo azi noapte, dar probabil că ea a pornit generatorul pe benzină pentru a se încălzi, fără să-și dea seama de pericol" a declarat tânărul, pentru sursa citată.

Generatorul era ținut în afara dubei doar în perioada în care se vindeau burgeri

„Am deschis ușa dubei și le-am văzut pe mama și pe sora mea, și pentru o clipă am crezut că au adormit. Am simțit mirosul de fum, dar nu mi-am dat seama imediat, Am văzut că erau amândouă moarte. Am sunat la poliție și la ambulanță, iar pompierii au fost cei care mi-au spus că este vorba probabil, de intoxicație cu monoxid de carbon. Mi se rupe inima când mă gândesc că și-au petrecut ultimele clipe încercând doar să îmi aducă un zâmbet pe față" a mărturisit tânărul.

Leah, mama tânărului, a lăsat orfani încă doi băieți, Ocean, 23 de ani și Sonny, de 12 ani.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , , Dată publicare: 16-02-2023 10:44