Un tânăr s-a sinucis după ce a fost hărțuit pe Xbox. Ce i-a cerut mamei înainte să moară

Băiatul a fost găsit mort în casa de către mama sa. El s-ar fi spânzurat după ce a fost hărțuit din cauza unor poze cu el dezbrăcat care circulau pe Xbox, informează Mirror.

Potrivit declarațiilor mamei sale, tânărul suferea de sindromul Asperger și avea dificultăți în învățare.

„Băiatul meu a fost hărțuit până la moarte, deși hărțuirea nu e o crimă. Era mai tăcut decât de obicei și dormea foarte mult, dar nu m-am gândit că s-ar sinucide. Aș fi fugit până la capătul lumii să-l protejez. M-aș fi dus la poliție dacă știam cât de rău a devenit pentru el”, a adăugat ea.

