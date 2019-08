Un britanic s-a sinucis după ce a fost dat afară de la locul de muncă

Shaun Winstanley a fost găsit mort la câteva zile după ce i s-a spus că nu își va mai primi jobul înapoi, informează Metro.

Potrivit declarațiilor oficialilor, starea de sănătate psihică a lui Winstanley se deteriorase, după un jaf armat care a avut loc în magazinul în care lucra. Acesta a fost la psiholog de mai multe ori, însă fără rezultat.

Shaun ar fi avut un comportament neadecvat la locul de muncă, fiind concediat. El a fugărit un client suspectat că ar fi furat din magazin, părăsindu-și postul, spun superiorii săi. La scurt timp după incident a fost găsit fără viață la domiciliul său. Medicii spun că a murit prin sufocare.

