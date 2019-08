Un băiat de 13 ani s-a sinucis, tatăl său l-a găsit în casă. „A fost un șoc total pentru mine”

Harry Storey le-a scris prietenilor săi, pe WhatsApp, că vrea să se sinucidă, dar ei au crezut că glumește. Mai târziu în acea noapte de 1 martie, tatăl său l-a găsit pe fără viață, în casa lor din Chilton, Oxfordshire.

„Efectiv nu puteam să înțeleg ce văd”, a mărturisit tatăl băiatului, Andrew Storey.

Bărbatul a încercat să-și resusciteze fiul și când soția lui a intrat în cameră i-a spus să sune imediat la salvare. Harry a murit trei zile mai târziu, pe patul de spital, notează Metro.

Ancheta declanșată în acest caz a ajuns la final marți.

An inquest heard yesterday that it was unlikely that Harry had intended to kill himself - he was probably hoping to get rescued.https://t.co/7BTVdlPLvh