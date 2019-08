A convins o femeie să nu se sinucidă, dar el a ales să-și ia viața. Cum a fost găsit

Alan Mattocks a fost găsit mort în grădina casei sale, după ce cu o noapte înainte a ieșit în oraș cu soția sa, informează Mirror.

Mattocks a murit la trei săptămâni după ce a fost considerat un erou, pentru că a salvat o femeie care voia să se arunce de pe un pod.

Potrivit declarațiilor soției sale, bărbatul nu ar fi arătat semne că are probleme psihice. De asemenea, tot el a primit și o scrisoare de la autorități prin care i se mulțumea pentru că a salvat viața femeii.

Hundreds are expected to attend the funeral of Star Wars fan Alan 'Azzer' Mattocks with a stormtrooper walking ahead of his coffin.https://t.co/AOsHYyfXXv