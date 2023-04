Un profesor din Florida a fost concediat pentru că și-a pus elevii să-și scrie propriile necrologuri

Profesorul de psihologie Jeffrey Keene susține în continuare că „nu a făcut nimic greșit”.

Keene contestă în prezent concedierea sa de la Liceul „Dr. Phillips”, în urma lecției sale controversate despre siguranță, punându-i pe elevi să-și scrie propriile necrologuri în timpul unui exercițiu cu focuri de armă active.

Cu toate acestea, cadrul didactic și-a apărat controversată deciziei. „Nu am avut timp să mă gândesc la asta. „Dacă ar muri peste 24 de ore, ce ar face ei diferit față de ce au făcut ieri? Și asta pentru a-i face să scape de toate fleacurile și pentru a le arăta ce este important în lume”, a explicat profesorul.

"Nu a fost pentru a spune ‘Vei muri și hai să te stresăm’”, a adăugat el, potrivit Unilad.

„Astăzi a fost 'ultima ta zi' în viață..."

Keene, care predă de mai bine de 15 ani, a recunoscut că unul dintre elevii săi și-a arătat nemulțumirea privind lecția-șoc a profesorului.

Controversata lecție suna astfel: „Astăzi a fost 'ultima ta zi' în viață...", înainte de a continua cu sarcina de a „scrie propriul necrolog”.

Profesorul a sfârșit prin a primi o notificare din partea districtului școlar Orange County, care îi spunea că poate fie să demisioneze din funcție, fie să fie concediat.

Keene a dezvăluit că a fost absolut „uimit", înainte de a explica: „Le vorbeam elevilor despre lumea în care trăiesc: siguranța armelor, trăgători activi. Nu a făcut nimic greșit".

Rememorând conversația pe care a avut-o cu consiliul școlii, profesorul a dezvăluit: „Nu am făcut nimic. Am spus: 'Dacă am făcut ceva, spuneți-mi ce este'. Ei au spus: 'Nu putem face asta'. Apoi, le-am spus: 'În acest caz, din moment ce nu știu ce am făcut greșit, puteți să continuați și să mă concediați fără motiv'”.

Controversata lecție a lui Keene vine la doar câteva săptămâni de la atacul armat din Nashville, soldat luna trecută (27 martie) cu moartea a trei copii și trei adulți la The Covenant School.

Dată publicare: 07-04-2023 16:27