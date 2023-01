Un polițist care a fost sub acoperire în „cea mai letală bandă de motocicliști din lume” explică ce îi lipsește cel mai mult

Ken Croke, agent pensionat al Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF), care a lucrat sub acoperire pentru a prinde faimoasa grupare de motocicliști Pagan, a dezvăluit lucrurile care îi lipsesc cel mai mult din viața pe care a petrecut-o alături pe două roți.

El spune despre gruparea de motocicliști Pagan (SUA) că este „cea mai letală din lume”.

Ken Croke a declarat că, după ce a lucrat sub acoperire în interiorul bandei de motocicliști Pagan, i-a luat mult timp să se urce din nou motocicletă.

Croke a petrecut doi ani cu cei din Pagan și a scris și o carte despre aventura sa, intitulată "Riding with Evil: Taking Down the Notorious Pagan Motorcycle Gang", care detaliază operațiunea riscantă în urma căreia a fărâmițat temuta grupare, ceea ce a dus la peste 20 de arestări, notează DailyStar.

Cum le-a câștigat încrederea membrilor Pagans

În timpul petrecut alături de membrii Pagans, agentul ATF a fost nevoit să își creeze o identitate falsă, să câștige încrederea motocicliștilor, să le înregistreze în secret întâlnirile, să asiste la crimele lor violente și chiar să petreacă câteva zile în închisoare.

Ulterior, peste 20 de „păgâni” au fost arestați pentru acuzații precum șantaj, conspirație pentru crimă, extorcare, trafic de droguri, agresiune și încălcarea regimului armelor, ceea ce a dus la pedepse combinate de peste 100 de ani de închisoare.

În cadrul emisiunii Jordan Harbinger Show, Croke a recunoscut că s-a luptat să își recapete bucuria de a se urca din nou pe o motocicletă.

"Când am ieșit din acest caz, mi-am vândut motocicleta și nu am mai mers cu ea o perioadă lungă de timp, pentru că mi-a luat plăcerea de a merge pe ea. Să mergi cu 110 km/h, la un metru de persoana din fața ta, cu o treaptă de viteză mai mică, nu este distractiv. Nu este deloc relaxant, nici pe departe, și m-am epuizat din cauza asta", a spus Croke.

Dată publicare: 17-01-2023