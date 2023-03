Un om al legii din SUA a stat doi ani infiltrat în Hells Angels. Ce orori a trăit printre temuții motocicliști

Jay Dobyns, acum în vârstă de 61 de ani, lucra pentru ATF (Biroul pentru alcool, tutun, arme de foc și explozibili) când a petrecut doi ani investigând celebra grupare de motocicliști Hells Angels, în cadrul unei operațiuni secrete pentru a descoperi întreprinderea criminală a bandei.

Din 2001 până în 2003, el a adoptat falsa identitate de Jay Davis sau "Jaybird" și s-a dat drept traficant de arme și recuperator de creanțe, alăturându-se astfel filialei Hells Angels din Mesa, Arizona.

După ce a fost invitat cu succes să se alăture grupării, agentul ATF a aflat rapid despre regulile stricte pe care toți membrii trebuie să le respecte atunci când vine vorba de relațiile sexule cu femei sau riscă să aibă parte consecințe violente.

"În ceea ce privește femeile, există o ierarhie care are loc în cadrul bandei. Există doamne în vârstă care sunt soțiile sau prietenele membrilor și care sunt interzise. Ar fi bine să nu fii prins încercând să te încurci cu soția sau prietena unui membru, pentru că trebuie să plătești un preț violent", a dezvăluit el într-un interviu video acordat Insider.

Dobyns a dezvăluit însă că motocicliștii se pot culca cu alte femei și că nu era o nicio problemă atunci când întrețineau relații sexuale cu aceeași femeie.

El a adăugat: "Dar sunt și femei care se mută de la un membru la altul".

Agentul ATF a înscenat uciderea unui membru al bandei rivale

În cadrul investigației, agentul ATF a falsificat tranzacții de droguri și a înscenat uciderea unui membru al unei bande rivale, folosind "sânge și mațe de la măcelărie" pentru a crea o scenă sângeroasă a crimei.

Dobyns a dezvăluit că, în perioada în care a făcut parte din Hells Angels, i s-au impus reguli mai stricte în ceea ce privește interacțiunea cu ceilalți membri, iar ei aveau parte și de consecințe violente dacă nu erau respectate.

"Mi s-a spus că atunci când întâlnești un membru Hells Angels și porți ochelarii de soare în momentul respectiv, ar fi bine să-i dai jos sau să-i ridici și să te uiți în ochii acelei persoane. Acel membru vrea să-ți vadă ochii. Mi s-a mai spus că, dacă am mănuși moto, ar fi bine să scot mănușa de pe mâna dreaptă când dai mâna cu un Hells Angel. Niciodată să nu atingi insignele de pe geaca unui Hells Angel și niciodată să nu-i dai o palmă pe spate. Am făcut aceste greșeli și am fost mustrat pentru asta, am fost pălmuit pentru asta uneori", a dezvăluit Jay Dobyns.

Agentul pensionat a dezvăluit, de asemenea, că celor care au părăsit banda în termeni "răi" li se iau toate bunurile legate de Hells Angels, inclusiv chiar și tatuajele.

El a spus: "Dacă ai ieșit cu certuri din grupare, ei vor veni și își vor lua multe înapoi, vesta. Îți vor lua motocicleta, care este proprietatea lor în ochii lor, și îți vor lua înapoi acel tatuaj, cel al grupării".

În ciuda reputației Hells Angels ca fiind o bandă criminală, Dobyns a afirmat că mulți membri "nu sunt implicați în multe infracțiuni".

El precizat că unele grupuri ale bandei "conduc o afacere destul de curată", adăugând că este un mit faptul că fiecare membru este dependent de droguri, precizând că "unii erau obsedați de fitness. Mâncau bine, se odihneau, nu beau, nu fumau".

Urmările operațiunii Black Biscuit

Dar ancheta sub acoperire a descoperit că Hells Angels erau implicați în crime, în fabricarea și distribuirea de metamfetamină, în distribuirea de cocaină, heroină și marijuana, în cumpărarea și vânzarea de arme de foc și în alte activități infracționale, potrivit Departamentului de Justiție al SUA.

Operațiunea Black Biscuit s-a soldat cu punerea sub acuzare a 55 de membri ai Hells Angels și a asociaților săi, inclusiv 16 membri de rang înalt ai bandei, care au fost puși sub acuzare pentru acuzații precum crimă, crimă la comandă, șantaj și trafic de droguri.

La jumătate dintre inculpați, acuzațiile au fost reduse după ce au acceptat să negocieze, în timp ce pentru cinci dintre ei acuzațiile au fost respinse.

Identitatea lui Dobyns, dezvăluită

În urma arestărilor, membrii au descoperit adevărata identitate de agent a lui Dobyns, iar acesta susține că el și familia sa au început să primească amenințări cu moartea.

"Amenințările împotriva mea și a familiei mele încep să se adune, Hells Angels aveau contracte criminale pe numele meu", a declarat Dobyns.

Presupusele amenințări au devenit mult prea reale atunci când, în 2008, casa familiei sale a fost incendiată până la temelii.

Soția și copiii săi, care dormeau în casă, au supraviețuit în mod miraculos incidentului îngrozitor și au scăpat nevătămați.

Dobyns a declarat că și-a "trădat" familia dând prioritate anchetei sub acoperire în detrimentul siguranței lor, dar continuă să vorbească despre operațiune de când s-a retras, potrivit Daily Star.

Mai mult, clubul de motocicliști Hells Angels a fost fondat în Fontana, California, în 1948, dar acum este unul dintre cele mai cunoscute cluburi de motocicliști din lume, cu peste 100 de filiale în peste 29 de țări.

Dată publicare: 03-03-2023 12:53