Italianul a plecat din cartierul Garbatella din Roma, pe 8 februarie, cu scopul de a ajunge la soția sa, Sayaka, în Kyoto, și de a-i sărbători împreună ziua de naștere, potrivit Il Messaggero.

„După 15.000 de kilometri, port cu mine o credință de neclintit în umanitate”, a scris Leonardo în cea mai recentă postare pe Instagram.

„Am descoperit aici puterea umanității, în dorința fiecărui popor întâlnit pe drum de a construi un viitor pașnic pentru el și pentru copiii săi”, a adăugat acesta.

„Desigur, au existat dificultăți și, deși am avut norocul ca totul să decurgă bine, știu că lumea este alcătuită din lumini și umbre. Totuși, chiar și umbrele mici devin lungi atunci când soarele uriaș este jos pe cer”.

Cum a început aventura italianului care a traversat Asia pe bicicletă

Leonardo, în vârstă de 28 de ani, s-a născut și a crescut la Roma și este absolvent al Facultății de Economie a Mediului.

După doi ani în care a lucrat în consultanță, în 2019 a decis să petreacă un semestru în Japonia, unde a cunoscut-o pe soția sa, Sayaka, a cărei familie deține un restaurant.

„Aș putea să vă dau o mie de motive pentru care am făcut această călătorie. Unul dintre ele este soția mea, care se afla în cealaltă parte a lumii. Trebuia să găsim o soluție pentru viitorul nostru. La vremea aceea, lucram într-o companie, în consultanță de mediu, dar nu era pentru mine. Nu pot să stau în spatele unui birou”.

Leonardo, care a învățat să meargă pe bicicletă abia la 18 ani, a avut ideea acestei călătorii după ce s-a uitat pe o hartă și și-a dat seama că Asia era mult mai aproape decât își imaginase.

Dorința de a porni la drum a apărut după ce a parcurs aproximativ 1.000 de kilometri cu bicicleta, de la Kyoto la Seul, alături de fratele soției sale.

„M-am îndrăgostit de faptul că, atunci când călătorești pe bicicletă, accepți un anumit grad de vulnerabilitate în fața lumii exterioare, ceea ce îți permite să te conectezi mult mai profund cu cultura locurilor prin care treci”.

Însă plecarea din Roma a avut și un cost emoțional.

„Cel mai greu este să renunți la sentimentul de apartenență la o comunitate. Să lași în urmă identitatea ta, locurile în care ai crescut, aperitivele din San Paolo. Când pleci din orașul natal, ceilalți își continuă viața. Dar este în regulă. Mă voi simți mereu roman, însă rădăcinile mele se schimbă”.

A trăit cu 10 euro pe zi și a pedalat pe o bicicletă de 30 de kilograme

Înainte de plecare, Leonardo a petrecut șase luni studiind cel mai bun traseu posibil, incluzând obiective turistice, situri arheologice, muzee și parcuri naturale aflate departe de destinațiile turistice populare.

În ultimele zece luni, a trăit cu un buget de aproximativ 10 euro pe zi și a pedalat pe o bicicletă de 30 de kilograme, pe care transporta un cort, un arzător de camping și un sac de dormit, pentru a rezista temperaturilor sub zero grade.

O dată pe săptămână, se caza la un hotel pentru a putea face duș.

În ultimii ani, Leonardo a locuit în casa mamei sale, în cartierul San Paolo din Roma, și a economisit aproximativ 10.000 de euro din diverse locuri de muncă, renunțând la cheltuielile inutile.

„Am renunțat la ieșirile la un pahar, la distracții, la orice m-ar fi putut distrage de la obiectivul meu și am cheltuit cât mai puțin posibil. Sprijinul mamei mele a fost fundamental”.

Călătoria a fost posibilă și datorită sprijinului primit din partea prietenilor. Italianul le-a mulțumit și celor care l-au urmărit pe rețelele sociale, dar mai ales soției sale, Sayaka.