Un fenomen astronomic inedit, confundat cu apariția unor OZN-uri, în Germania. Ce erau, de fapt, luminile bizare de pe cer

Stiri Diverse
12-08-2025 | 22:05
cer
Shutterstock

Centrul german naţional pentru raportarea OZN-urilor a primit numeroase apeluri de la cetăţeni care au relatat că au văzut pe cerul dimineţii obiecte luminoase asemănătoare ''unei perechi de drone sau farurilor unei maşini”, informează DPA.

autor
Mihaela Ivăncică

''Mulţi oameni ne-au sunat entuziaşti sau ne-au scris e-mailuri'', a declarat marţi pentru DPA directorul centrului pentru raportarea OZN-urilor din cadrul Reţelei centrale de cercetare a fenomenelor cereşti neobişnuite (CENAP). Centrul a început să primească apeluri de luni, iar motivul acestui fenomen ceresc bizar este unul simplu, a spus Hansjürgen Köhler.

''Cele două puncte strălucitoare de pe cerul de dimineaţă sunt planetele Jupiter şi Venus, care în această perioadă, se văd de pe Pământ foarte aproape una de cealaltă. Această conjuncţie va persista încă câteva zile, dar nu există niciun motiv de îngrijorare'', a precizat centrul pentru raportarea OZN-urilor.

Cele două planete sunt foarte vizibile la primele ore ale dimineţii, când celelalte stele s-au estompat deja. În nopţile care urmează, cele două planete vor apărea una deasupra celeilalte, a spus Köhler.

Cele mai multe dintre apelurile către centrul de raportare au venit din landurile vestice Hesse şi Renania-Palatinat, darşi Baden-Württemberg în sud-vest. Au existat de asemenea îngrijorări în landurile nordice Mecklenburg - Pomerania Inferioară, Schleswig-Holstein şi Saxonia Inferioară, dar şi în Bavaria (sud).

Citește și
luna
Fenomen astronomic impresionant. Planeta Saturn se pregătește să dispară în spatele Lunii

CENAP este un centru de informaţii destinat cetăţenilor aflaţi în căutarea unor explicaţii ştiinţifice pentru obiectele pe care le observă pe cer. De la înfiinţarea sa în 1973, centrul, cu sediul în Hesse, a primit peste 12.000 de sesizări ale unor apariţii OZN, potrivit statisticilor realizate chiar de centru.

Sursa: Agerpres

Etichete: germania, fenomen astronomic, OZN,

Dată publicare: 12-08-2025 22:05

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
Echinocțiu de primăvară 2025. Când are loc și cum ne influențează acest fenomen astronomic. Semnificație și tradiții
Stiri Diverse
Echinocțiu de primăvară 2025. Când are loc și cum ne influențează acest fenomen astronomic. Semnificație și tradiții

Echinocțiul de primăvară marchează începutul oficial al primăverii astronomice, un moment în care ziua și noaptea sunt aproape egale. Află când are loc acest fenomen și cum ne influențează atât din punct de vedere astronomic, cât și asupra stării de spiri

Fenomen astronomic impresionant. Planeta Saturn se pregătește să dispară în spatele Lunii
Stiri Stiinta
Fenomen astronomic impresionant. Planeta Saturn se pregătește să dispară în spatele Lunii

Noul an ne aduce fenomene astronomice impresionante. Chiar în aceste momente planeta Saturn se pregătește să dispară în spatele Lunii.

Fenomen astronomic rar. O eclipsă parțială de lună va putea fi văzută din România. Când are loc și de unde poate fi observată
Stiri Diverse
Fenomen astronomic rar. O eclipsă parțială de lună va putea fi văzută din România. Când are loc și de unde poate fi observată

Eclipsa parţială de Lună se produce în noaptea de 17 spre 18 septembrie (marţi spre miercuri), când Luna se va afla la graniţa dintre constelaţiile Aquarius şi Pisces.  

Un fenomen astronomic deosebit va putea fi văzut din România în scurt timp: ”Începe cu intrarea Lunii în penumbră”
Stiri actuale
Un fenomen astronomic deosebit va putea fi văzut din România în scurt timp: ”Începe cu intrarea Lunii în penumbră”

Spectacolul unei eclipse parţiale de Lună va fi vizibil pe cer senin în America de Nord şi America de Sud marţi seara şi în Africa şi Europa, miercuri dimineaţa.

”Superluna albastră”, un fenomen rar, poate fi admirată și în România. Ce spun astrologii: ”Fă o schimbare în viața ta!”
Stiri actuale
”Superluna albastră”, un fenomen rar, poate fi admirată și în România. Ce spun astrologii: ”Fă o schimbare în viața ta!”

Cea mai mare și mai strălucitoare lună plină din 2024 va putea fi admirată luni noapte și în România. Superluna albastră, așa cum este numită de specialiști, este un fenomen astronomic rar. Ultima a fost acum 15 ani.

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 August 2025

44:01

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12