Un crocodil a murit din cauza stresului provocat de muzica de la o petrecere

Conservatorii de la Madras Crocodile Bank Trust au declarat că i-au rugat pe turiști să dea muzica mai încet. Erau îngrijorați că vibrațiile de la boxe ar putea face rău reptilelor. S-a dovedit că aceștia au avut dreptate: au descoperit, în rezervație, că reptila de 12 ani a murit, scrie The Mirror.

Crocodilul cubanez nu prezenta răni și nici nu a existat un istoric al diferitelor boli.

Reprezentanții spa-ului de lângă rezervație susțin că petrecerea care a cauzat decesul reptilei a avut loc pe o plajă care nu se afla în proprietatea lor.

„Țarcul crocodililor se află la o distanță foarte mică față de peretele care ne separă de hotel. Au poziționat boxele fix lângă acel perete”, a declarat cofondatorul organizației, Romulus Whitaker.



