Un copil a murit în condiții suspecte într-un parc de distracții. "Nu vom da mai multe detalii"

Acesta ar fi început să se simtă rău în timp ce se juca în piscina din cadrul Center Parcs, informează The Sun.

Personalul a încercat să-l resusciteze, însă fără rezultat.

Potrivit unui martor, familia era în piscină în momentul în care băiatului i s-a făcut rău.

Oficialii parcului l-au declarat pe copil mort și nu au dat mai multe detalii.

