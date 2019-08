Motivul pentru care unui bărbat i s-a interzis să intre în piscină:,,Mi-a distrus vacanța"

Acesta aștepta la coadă cu fiul său pentru a folosi un tobogan, când un salvamar l-a oprit, pe motiv că nu are voie să intre dacă are punga atașată, potrivit Metro.

Potrivit declarațiilor bărbatului, salvamarul s-ar fi certat cu el timp de 40 de minute.

,,A fost foarte supărător, umilitor și am fost extrem de nervos. Mi-a spus că nu am voie să intru din cauza pungii și a spus-o destul de tare, pentru că o doamnă a auzit și mi-a luat apărarea. Ea a zis că și fiul ei are o astfel de pungă și că i s-a permis să intre. Ba chiar i s-a oferit și ajutor. Fac parte dintr-un grup unde sunt și alți oameni cu problema mea și au fost în parcuri de distracție și nu li s-a interzis“, a mai adăugat bărbatul.

Butlins have since apologised and are now being helped by charities to train staff on how to treat customers with colostomy bags.https://t.co/p6hRWMsgR0