Un bărbat a găsit o pungă cu 5.000 de dolari într-o parcare și i-a păstrat. Ce a pătit după trei luni

Trei luni mai târziu el a realizat că a luat o decizie greșită și acum se confruntă cu o acuzație de furt de gradul trei, scrie Insider.

Robert Withington, în vârstă de 57 de ani, a spus că a găsit acea sumă de bani în apropierea unei bănci din Trumbull, Connecticut, pe 30 mai, potrivit Departamentului de Poliție din Trumbull.

„Am ieșit în parcare, am văzut ceva pe jos și nu era nimeni prin preajmă, așa că am luat-o. Nu e ca și cum aș fi furat ceva”, a declarat bărbatul pentru Connecticut Post.

Robert Withington a descris momentul ca fiind spontan, subliniind că nu a planificat nimic în avans și spunând pentru Connecticut Post că s-a simțit ca și cum ar fi „câștigat la loterie.”

Bărbatul a păstrat suma de bani, crezând că nu are nicio obligație de a o returna proprietarului de drept, spun polițiștii.

El a stat fără nicio grijă timp de luni de zile crezând că nu va păți nimic, dar detectivii poliției din Trumbull investigau dispariția banilor.

Departamentul de poliție a pornit o anchetă după ce un angajat al Direcției de Taxe din oraș a realizat că nu dispăruse o pungă cu bani pe care voia să-I depună la bancă.

Poliția a declarat că punga era marcată în mod clar cu logo-ul băncii și conținea documente care identificau proprietarul. Bărbatul a declarat pentru Connecticut Post că nu știa cui aparținea.

„Pur și simplu am luat banii și am zis că e ziua mea norocoasă. Nici măcar nu știu ai cui erau, pentru că nu m-am uitat. Am văzut doar banii”, a spus el.

Detectivii au efectuat mai multe interviuri, au obținut mandate de percheziție și au analizat înregistrările de pe camerele de supraveghere timp de luni de zile.

Investigația lor a arătat că punga a fost scăpată din greșeală în afara băncii și apoi a fost ridicată de Robert Withington, au precizat autoritățile.

Bărbatul a fost interogat ulterior de detectivi și a recunoscut prezența sa la bancă pe 30 mai, dar și decizia de a lua punga.

El a fost acuzat pe 25 august de furt de gradul trei și a fost eliberat pe baza promisiunii de a se prezenta în instanță pe 5 septembrie 2023.

Robert Withington insistă cu tărie că nu a intenționat niciodată să facă ceva ilegal, declarând pentru Connecticut Post: „Nu am avut niciodată în viața mea un dosar penal.”

„Este o mare prostie. Am găsit bani care acum o să mă coste bani”, a spus bărbatul.

