Un bărbat și-a găsit sosia la nunta unui prieten. Reacția invitaților

Pe lângă faptul că arătau la fel, ambii erau îmbrăcați în aceleași haine și purtau aceiași ochelari, informează The Sun.

Mirele a descoperit prima dată asemănarea dintre cei doi în timpul unei fotografii de grup.

Man bumps into his doppelganger at a pal’s wedding – and they’re even wearing the same outfit ???? https://t.co/6k8W0ZDe9t