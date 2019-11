Un bărbat era să-şi ucidă bebeluşul. De ce i-a îndesat şerveţele umede în gură

Un bebeluș din Germania aproape a murit sufocat, după ce tatăl său i-a îndesat șervețele umede în gură, pentru a-l opri din plâns.

Mama copilului a povestit cum l-a salvat pe cel mic, după ce l-a găsit aproape sufocat, scrie Mirror.

„Când am venit în cameră, am văzut că avea gura plină de șervețele umede. Am început imediat să i le scot. Când am strigat la soțul meu, cerându-i explicații, el nu a făcut și nu a zis nimic”, a spus ea.

Imediat după incident, femeia a luat copilul și au plecat din locuința lor. Tatăl copilului a plecat către casa unei cunoștințe.

Femeia i-a povestit unui prieten despre întâmplare, acesta anunțând autoritățile. Mai târziu, el a fost arestat.

Autoritățile continuă investigațiile.

