Un bărbat doarme 30 de minute pe zi și spune că nu se simte obosit niciodată. Cele două lucruri pe care le face mereu

Daisuke Hori, în vârstă de 40 de ani, din prefectura Hyogo din vestul Japoniei, a declarat că și-a antrenat creierul și corpul să funcționeze normal cu un somn minim și că nu se simte niciodată obosit, notează South China Morning Post.

Hori este un antreprenor care iubește muzica, pictura și proiectarea. A început să-și reducă somnul în urmă cu 12 ani pentru a avea mai multe ore active în fiecare zi și a reușit să își reducă somnul la doar 30 - 45 de minute pe zi.

„Atâta timp cât faceți sport sau beți cafea cu o oră înainte de a mânca, puteți evita somnolența”, a spus el.

În 2016, Hori a înființat o asociație dedicată somnului ultra scurt, unde ține cursuri despre somn și sănătate.

„Persoanele care au nevoie de concentrare susținută în munca lor au beneficii mai mari în urma unui somn de înaltă calitate decât de un somn lung. De exemplu, medicii și pompierii au perioade de odihnă mai scurte, dar își mențin eficiența ridicată”, a spus el.

Hori explică cum decurge o zi din viața sa

Postul de televiziune Yomiuri TV din Japonia l-a urmărit pe Hori timp de trei zile în cadrul unui reality show intitulat „Will you go with me?”

Într-o zi, Hori a dormit doar 26 de minute și s-a trezit natural, plin de energie. După micul dejun, s-a îndreptat spre serviciu, făcând și o sesiune de antrenament. Pe internet, Hori spune că a învățat mai mult de 2.100 de persoane să se adapteze unui regim de somn ultra scurt.

Una dintre „studentele” sale a declarat pentru Yomiuri TV că și-a redus somnul de la opt ore la doar 90 de minute după antrenament și a menținut acest lucru timp de patru ani, menținându-și în același timp pielea și sănătatea mentală în stare excelentă.

Fenomenul a stârnit o discuție aprinsă pe social media. Un observator online a scris: „Este un adevărat maestru al gestionării timpului. Și eu vreau să învăț cum să dorm mai puțin și să lucrez mai eficient”. Asta în timp ce un alt internaut a scris îngrijorat că un astfel de stil de viață s-ar putea dovedi fatal.

Medicii au declarat că somnul ultra scurt nu este potrivit pentru toată lumea și poate avea și efecte secundare serioase.

„Adulților li se recomandă să aibă între șapte și nouă ore de somn în fiecare zi. Somnul este o perioadă importantă pentru ca organismul și creierul să se recupereze și să se repare”, a explicat pentru Guo Fei, neurolog la Universitatea de Știință și Tehnologie Xiehe Shenzhen.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: