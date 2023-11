Un bărbat din Iași a alergat mai bine de jumătate de zi pentru nepoțelul lui de șapte ani care suferă de autism

Micuțul merge zilnic la ședințe de terapie, iar părinții nu mai reușesc să acopere cheltuielile.

Ilie are 7 ani. A fost diagnosticat cu autism când avea doar doi ani și jumătate.

Loredana Tanasa, mama lui Ilie: „Deși are două surori mai mari, el nu avea contact vizual cu ele, nu se ducea la ele să se joace. Atunci am primit diagnosticul de autism și am început terapia. Diferența între a face terapie și a nu face terapie înseamnă a stagna sau involua sau a evolua și a integra copilul”.

Ședințele la doctor sunt scumpe, iar părinții lui Ilie fac cu greu față cheltuielilor. Așa că Doru, unchiul micuțului, a hotărât să dea o mână de ajutor. Bărbatul și-a propus să alerge încontinuu, timp de 24 de ore, în parcul Copou. Ieșenii care vin acolo să îl vadă au ocazia să facă donații pentru Ilie.

Doru Munteanu, organizator eveniment: „Eu zic că va fi destul de ușor pentru că nu este prima dată. Sunt la al 25-lea ultramaraton. Am alergat cel mai mult 48 de ore. Pe lângă faptul că vrem să conștientiz[m autismul, vrem să încurajăm și pe ieșeni să facă sport”.

Alături de Doru a alergat și fiica lui, Daria.

Daria: „Azi voi alerga trei ore”.

R: Te-ai pregătit mult?

Daria: „Da. Câteva săptămâni”.

Tot pentru micuțul Ilie, zeci de ieșeni au hotărât să alerge alături de Doru.

Voluntar: „Am venit să îl susținem pe Doru în demersul lui, pentru nepoțelul lui, în lupta cu autismul”.

Voluntar: „Noi alergăm periodic sâmbăta pe Bucium și am zis să dau curs invitației pentru că este o cauză socială. Am mai alergat pentru autism și mă motivează”.

Cei care vor să îl ajute pe Ilie pot face donații într-un cort special amenajat în parcul Copou.

