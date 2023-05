Un bărbat a condus 1.200 de kilometri ca să își ucidă fratele. Momentul atacului a fost filmat. VIDEO

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care Jeffrey Roberts, în vârstă de 66 de ani, a ajuns la casa fratelui său, Scott. Acesta din urmă a deschis ușa după câteva minute, iar cei doi frați au discutat pentru câteva momente.

La un moment dat, Jeffrey scoate un pistol, deschide focul și intră cu forța în casă. Acesta a fost surprins apoi de camere când a plecat din locuință și apoi s-a întors cu un shotgun și respirând cu greutate.

Jeffrey Roberts drove from his California home to his brother's house in Utah. According to family members, the brothers were estranged for a long time. For 25 seconds, they chatted on the doorstep before Roberts pulled out a pistol and fatally shot his brother. pic.twitter.com/Z9KmoIHvQG