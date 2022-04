Ucrainenii transformă rachetele rusești în grătare. Ambasada SUA la Kiev: „De unde comandăm și noi?”

Zeci de mii de oameni au reacționat în urma postării, printre care și Ambasada Statelor Unite ale Americii la Kiev.

”Unde îl comandăm și noi pe al nostru?” a întrebat în glumă Ambasada SUA din capitala Ucrainei, care a redistribuit imaginea pe Twitter.

Where do we order ours? https://t.co/VrouH9z4xs

Imaginea s-a viralizat pe rețele sociale, stârnind numeroase comentarii.

”Refolosește și reciclează,” a glumit o femeie.

”Am nevoie să știu cine e responsabil de contul de Twitter al Ambasadei SUA din Kiev. Vrei să te căsătorești cu mine? Ok, merci, pa,” a glumit o altă femeie din Ucraina.

”Făcând ceva frumos și amuzant din ceva oribil,” a remarcat specialistul în tehnologie Gissur Simonarson.

I need to know who's in charge of the US Embassy in Kyiv's twitter account and will you marry me please? Okaythanksbye ???????? https://t.co/ZZuFxPtvRm