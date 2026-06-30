Tichete de masă. Cât valorează și cine le primește în 2026

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Tichetele de masă rămân și în 2026 unul dintre cele mai populare beneficii extrasalariale oferite angajaților din România. 

autor
Georgiana Ioniță

Folosite pentru cumpărarea alimentelor sau plata meselor, acestea reprezintă un sprijin financiar important pentru milioane de salariați și, în același timp, un instrument prin care angajatorii pot oferi beneficii cu un regim fiscal avantajos.

Începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2025, valoarea maximă a unui tichet de masă a fost majorată la 45 de lei, potrivit Legii nr. 201/2025, care modifică Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Noua valoare se aplică inclusiv pe parcursul anului 2026, cel puțin până la finalul lunii septembrie.

Deși sunt întâlnite frecvent atât în companiile private, cât și în instituțiile publice, tichetele de masă nu reprezintă un drept automat pentru orice angajat, ci un beneficiu acordat în anumite condiții, stabilite prin lege și prin politica fiecărui angajator.

Ce sunt tichetele de masă și cum funcționează în 2026

Potrivit Legii nr. 165/2018, tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate lunar angajaților, ca alocație individuală de hrană, și pot fi utilizate exclusiv pentru achitarea meselor sau pentru cumpărarea de produse alimentare.

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În prezent, majoritatea tichetelor sunt emise pe suport electronic, sub forma unor carduri similare celor bancare. Acestea pot fi folosite în supermarketuri, magazine alimentare, restaurante, cantine, aplicații de livrare și alte unități comerciale care au încheiat contracte cu emitenții autorizați.

Legea interzice utilizarea tichetelor pentru cumpărarea de țigări, băuturi alcoolice sau alte produse care nu intră în categoria alimentelor.

Valoarea tichetelor este încărcată lunar pe cardul de masă în funcție de numărul de zile efectiv lucrate de fiecare salariat. Astfel, suma primită poate varia de la o lună la alta, în funcție de programul de lucru, concedii sau alte perioade în care contractul de muncă este suspendat.

Tichetele de masă reprezintă un beneficiu extrasalarial și nu sunt incluse în salariul de bază, motiv pentru care acordarea lor depinde de decizia angajatorului și de politica internă aplicată în cadrul companiei, în condițiile prevăzute de lege.

Cât valorează un tichet de masă în 2026 și cum se calculează

În 2026, valoarea nominală maximă a unui tichet de masă este de 45 de lei, conform Legii nr. 201/2025.

Noua limită a intrat în vigoare pentru drepturile aferente lunii noiembrie 2025 și se aplică pe tot parcursul primului semestru din 2026, precum și în lunile iulie, august și septembrie.

Este important de precizat că suma de 45 de lei reprezintă plafonul maxim permis de lege. Angajatorii pot acorda o valoare mai mică, în funcție de bugetul companiei și de politica internă privind beneficiile acordate salariaților.

Valoarea totală primită într-o lună depinde de numărul de zile efectiv lucrate.

De exemplu:

• dacă un salariat a lucrat 20 de zile într-o lună, suma maximă poate ajunge la 900 de lei;

• pentru 21 de zile lucrate, valoarea maximă este de 945 de lei;

• pentru 22 de zile lucrate, suma poate ajunge la 990 de lei.

Numărul tichetelor acordate într-o lună trebuie să corespundă zilelor efectiv lucrate de salariat, potrivit Legii nr. 165/2018.

Din punct de vedere fiscal, tichetele de masă sunt supuse impozitului pe venit de 10% și contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10%, potrivit Codului fiscal, însă nu sunt incluse în baza de calcul pentru celelalte contribuții sociale obligatorii.

Cine are dreptul să primească tichete de masă în 2026

Tichetele de masă pot fi acordate salariaților care au încheiat un contract individual de muncă și își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de legislația muncii.

Beneficiul poate fi oferit atât în sectorul privat, cât și în instituțiile publice, dacă există fondurile necesare și dacă angajatorul decide acordarea acestuia.

Au dreptul să primească tichete de masă:

• angajații cu normă întreagă;

• salariații cu program parțial, dacă angajatorul acordă acest beneficiu și respectă prevederile interne aplicabile;

• personalul din instituțiile publice, dacă există prevederi bugetare în acest sens;

• angajații aflați în perioada de probă, dacă beneficiază de aceleași drepturi ca restul personalului.

În schimb, nu se acordă tichete pentru perioadele în care salariatul nu desfășoară activitate efectivă.

Astfel, nu se primesc tichete de masă pentru:

• concediul de odihnă;

• concediul medical;

• concediul pentru creșterea copilului;

• absențele nemotivate;

• zilele libere fără plată;

• alte perioade în care contractul de muncă este suspendat.

Numărul tichetelor acordate trebuie să corespundă exclusiv zilelor lucrate în luna respectivă.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a primi tichete

Acordarea tichetelor de masă nu este obligatorie prin lege, ci reprezintă o opțiune a angajatorului.

Pentru a beneficia de acest avantaj, trebuie îndeplinite câteva condiții esențiale.

În primul rând, persoana trebuie să aibă calitatea de salariat și să desfășoare activitate efectivă în baza unui contract individual de muncă.

În al doilea rând, angajatorul trebuie să fi decis acordarea tichetelor și să fi inclus acest beneficiu în regulamentul intern, contractul colectiv de muncă sau în alte documente care stabilesc politica salarială a companiei.

Totodată, tichetele se acordă proporțional cu numărul zilelor lucrate.

În cazul încetării contractului de muncă sau al acordării unor tichete necuvenite, legea obligă salariatul să restituie valoarea corespunzătoare acestora.

Utilizarea tichetelor este, de asemenea, strict reglementată. Acestea pot fi folosite exclusiv pentru produse alimentare și pentru plata meselor, inclusiv în mediul online, în cazul comercianților autorizați.

Tichete de masă în sectorul privat vs sectorul public

Atât companiile private, cât și instituțiile publice pot acorda tichete de masă, însă modul de implementare diferă în funcție de sursele de finanțare și de politicile interne.

În sectorul privat, acordarea tichetelor reprezintă una dintre cele mai frecvente forme de beneficii extrasalariale. Angajatorii pot stabili valoarea acestora în funcție de buget și de strategia de motivare a personalului, fără a depăși plafonul legal.

Pentru multe companii, tichetele de masă sunt preferate în locul unor majorări salariale echivalente, deoarece beneficiază de un tratament fiscal diferit față de salariile acordate în numerar și nu intră în baza de calcul pentru toate contribuțiile sociale aplicabile veniturilor salariale.

În instituțiile publice, acordarea tichetelor depinde de prevederile bugetare și de legislația specifică aplicabilă fiecărei categorii profesionale.

Astfel, există situații în care anumite instituții oferă tichete de masă, în timp ce altele acordă norme de hrană sau alte beneficii echivalente, stabilite prin legi speciale.

Indiferent de sectorul în care lucrează, regulile privind utilizarea tichetelor și numărul maxim acordat lunar rămân aceleași pentru toți beneficiarii.

Avantaje și limitări ale tichetelor de masă

Tichetele de masă aduc beneficii atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Pentru salariați, acestea reprezintă un venit suplimentar destinat exclusiv cheltuielilor alimentare și contribuie la creșterea puterii de cumpărare fără a afecta salariul de bază.

De asemenea, utilizarea cardurilor electronice oferă flexibilitate și posibilitatea efectuării plăților în numeroase magazine, restaurante și platforme online.

Pentru angajatori, tichetele de masă constituie un instrument de fidelizare și motivare a personalului, fiind unul dintre cele mai apreciate beneficii extrasalariale din România.

Potrivit companiilor emitente de tichete de masă, precum Edenred, Pluxee și UP România, acest beneficiu rămâne printre cele mai apreciate de angajați, fiind considerat un instrument important pentru motivarea și fidelizarea personalului. În același timp, pentru angajatori, tichetele reprezintă o alternativă fiscală avantajoasă comparativ cu acordarea aceleiași sume sub formă de salariu.

Există însă și anumite limitări.

Beneficiul nu este obligatoriu prin lege, ceea ce înseamnă că nu toți salariații îl primesc. În plus, tichetele pot fi folosite exclusiv pentru alimente și nu pot fi transformate în numerar sau utilizate pentru alte categorii de produse.

De asemenea, valoarea efectiv primită diferă de la o companie la alta, deoarece legea stabilește doar plafonul maxim, nu și suma minimă care trebuie acordată.

În 2026, tichetele de masă rămân unul dintre cele mai importante beneficii extrasalariale din România. Cu o valoare maximă de 45 de lei pentru fiecare zi lucrată și reguli clare privind acordarea și utilizarea lor, tichetele de masă continuă să reprezinte un sprijin financiar important pentru angajați și un instrument eficient de motivare și fidelizare pentru angajatori.

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