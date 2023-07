The Eagles a anunţat un turneu de adio. Unde îi pot vedea fanii

Turneul va începe la New York în luna septembrie şi care ar putea fi totuşi prelungit, înainte să pună capăt carierei sale de peste o jumătate de secol, informează AFP.

Rockerii din California vor susţine 13 concerte care au fost programate iniţial în acest turneu, din septembrie până în noiembrie, doar în Statele Unite. Ei au precizat totuşi într-un comunicat că vor susţine atâtea concerte câte "vor fi cerute de public" şi anticipează că turneul se va prelungi până în 2025.

Turneul, intitulat "The Long Goodbye", va începe pe 7 septembrie cu un concert la Madison Square Garden din New York.

"Lungul nostru parcurs a durat mai mult decât oricare dintre noi şi-ar fi imaginat vreodată. Însă totul are un sfârşit şi pentru noi a venit momentul să închidem cercul", au declarat muzicienii americani, inclusiv veteranul trupei, Don Henley.

Trupa Eagles, înfiinţată în 1971 şi condusă de solistul şi toboşarul Don Henley şi de chitaristul Glenn Frey, decedat în 2016, a dominat topurile americane din anii 1970 cu piesele sale extrem de populare, precum "Take It Easy", "One of These Nights" şi "Hotel California", considerate în prezent cântece clasice ale muzicii rock.

Grupul american, care s-a destrămat şi reformat de mai multe ori, a vândut peste 150 de milioane de albume în lumea întreagă şi a câştigat şase premii Grammy, cele mai prestigioase recompense atribuite de industria muzicală din Statele Unite.

