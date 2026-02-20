Anul acesta, 1 și 8 martie pică duminică, drept urmare, mulți vor mai scăpa de obligații.

În centrele comerciale sunt deja expuse mii de mărțișoare. Unii doar le admiră, alții au venit din timp, cu lista făcută.

Femeie: „Pentru fetiță, pentru nepoțică, pentru mine că n-are cine să-mi ofere. Ceva simplu, dar mai deosebit, eventual manuale."

Femeie: „Caut pentru mama, pentru nașa și pentru prieteni. Le ofer cu drag. Sunt iubitoare de mărțișoare, mi-au plăcut foarte multe aceste mărțișoare care au și un mic text motivațional. Evident ne concentrăm pe bugete rezonabile."

Modelele sunt diverse, de la brățări, la broșe, și până la cercei. Prețurile pornesc de la 2 lei, pentru brățările cu șnur roșu, însă trec lejer de 80 de lei dacă o să luați mărțișoare parfumate.

Femeie: „Văd că sunt totuși pentru toate pungile și asta e foarte bine, ca să poată fiecare femeie să se încânte cu ceva. Și dacă nu primește, să-și permită să-și cumpere."

Și creatorii locali de bijuterii ne tentează cu mărțișoare din lut, ceramică, lemn sau lână. Acestea, de exemplu, costă 40 de lei.

Creator local: „Sunt din lemn, pe care noi îl tăiem și pregătim, lemnul este apoi pictat manual în diferite tehnici, de la acrilice, acuarele. Ce am observat este că, deși fac 10 produse la fel, nu vor ieși două identice, deși le fac unul după altul, practic procesul de creație este într-adevăr autentic și unic."

Ioana Mateescu, creator local: „Se pune accent pe partea de primăvară, pe ceva proaspăt, ca este o floare, o gază. Animăluțele din nou, pentru psihici putem garanta oricând. Merge foarte bine și ideea de libelule, buburuze și alte simboluri purtătoare de noroc."

Comercianții cred că valul de cumpărători o să apară abia săptămâna viitoare și propun inclusiv mărțișoare la set ca să fie mai accesibile.

Rămâne de văzut dacă vânzările vor fi la nivelul așteptărilor având în vedere că 1 martie pică duminică.