Cum s-au distrat tinerele și doamnele din București de 1 martie: mărțișoare, flori și petreceri în cluburi

Răsfățate cu flori și mărțișoare, seara s-au bucurat și de numeroase dedicații muzicale, în cluburile din București. Iar unii dintre cei care le-au făcut să zâmbească la debutul primăverii le-au fost alături și la distracție.

Primăvara a început în pași de dans, pentru sute de femei care au ales ca, de 1 martie, să petreacă într-un club din Capitală.

Femeie: „Astăzi am ieșit împreună cu colegele. Am zis să sărbătorim împreună, ca fetele, ziua de 1 martie. O zi înconjurată de foarte multe flori și foarte multe cadouri. Am dăruit și persoanelor dragi”.

Femeie: „Ziua de 1 martie este un prilej de celebrare a primăverii, a faptului că suntem femei, mămici, soții”.

Femeie: „Super, chiar îmi place, nu prea ieșim, dar de două ori pe lună merită”.

În timp ce multe tinere au ieșit cu prietenele, unele au venit la distracție cu soții, cu iubiții sau... cu tații.

Femeie: „De la soțul meu și de la cei doi băieți ai mei. Ei sunt cele două mărțișoare ale mele cele mai frumoase”.

Răsfățatele zilei nu au uitat nici de dorințe și rezoluții pentru această primăvară.

Femeie: „Să fie cald și soare”.

Femeie: „Să fie viața cum e primăvara, cum e luna martie, cu bune, cu rele, cu soare, cu nori”.

Tânără: „Să mă axez mai mult pe facultate și pe viața mea personală, emoțională”.

Vineri seară însă, toată lumea s-a axat pe distracție.

Oamenii încheie ziua de 1 martie pe ritmuri latino. Cântărețul Pepe a dat startul primăverii pe scenă, cu piese precum „Numai iubirea” sau „Tu ești primăvara mea”, iar distracția continuă în pași de dans.

