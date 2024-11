Un bărbat de 67 de ani și-a omorât un amic cu parul. Motivul șocant de la care a pornit scandalul

Trupul bărbatului omorât a fost observat dimineață, în curtea casei sale, iar urmele arătau clar că a fost victima unei bătăi crunte. Imediat, la fața locului au ajuns criminaliștii, însoțiți de un medic legist.

Vecina victimei: „Noi am fost la vot, am venit acasă, nu am auzit absolut nimic."

Anchetatorii au găsit în scurt timp o cameră de supraveghere care înregistrase ultimele clipe de viață ale victimei. În imagini, bărbatul de 37 de ani apărea însoțit de un individ, cu care băuse alcool.

Elena Welter, purtătoarea de cuvânt IPJ Sibiu: „Din primele investigații între cei doi a izbucnit un conflict în cursul căruia bărbatul de 67 de ani l-ar fi lovit pe celălalt cu un obiect contondent”.

Cei doi bărbați trăiau de pe o zi pe alta, din ce mai câștigau ca zilieri, pe la vecini. Suspectul a fost găsit acasă și a recunoscut că se certase cu victima, pentru că era convins că, în trecut, îi furase o sumă de bani.

Reporter: „Îl știați pe fratele dumneavoastră în stare să facă una că asta?”

Florica Mitrea, sora suspectului: „El mai vorbea și era violent, mai vorbea că ne dă foc, era violent la băutură”.

Sătenii spun că victima avea obiceiul să șterpelească lucruri mărunte de prin gospodării.

Vecin: „Mai lucra cu ziua, se mai ducea pe la care îl chema”.

Reporter: „Mai intra și prin curțile oamenilor?”

Vecin: „Mai intra, mai intra”.

Suspectul a fost reținut pentru omor, iar magistrații propun să fie arestat preventiv.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: