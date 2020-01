Surpriza de care a avut parte o șoferiță după ce și-a parcat mașina. Fiul ei a filmat totul

O șoferiță din Canada este protagonista unei întâmplări de tot râsul.

Când a vrut să plece la drum, femeia a avut parte de o surpriză pe care cu siguranță nu o va uita.

Fiul ei este cel care a filmat păţania memorabilă. Femeia i-a mărturisit că a deschis geamul ca să vadă mai bine cum parchează, dar a uitat să îl mai ridice.

Acum trage ponoasele şi în următoarea perioadă este nevoită să caute un alt mijloc de transport.

Șoferiță: "După ce am parcat maşina aseară am uitat geamul de la pasager deschis şi dimineaţă m-am întrebat de ce nu e zăpadă pe maşina mea. Ei bine, pentru că am lăsat geamul deschis, acum toată zăpada e în maşină. Aşa că nici măcar nu pot să intru în maşină. Atât de multă zăpadă e în interior!".