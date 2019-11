Sunete înspăimântătoare înregistrate de un vânător în pădure. Experții nu le pot explica

Sunete înspăimântătoare au fost înregistrate într-o pădure din Canada de un bărbat aflat la vânătoare alături de familia sa, iar experții spun că nu au o idee ce ar fi putut să producă zgomotul.

"Merg la vânătoare de când eram mic și am auzit multe sunete de animale, dar niciodată ceva de genul aceasta. Am auzit cum se mișca, părea destul de greu. Soția mea s-a speriat, l-a luat pe nepotul meu și s-au dus la mașină", a povestit Gino Meekis, potrivit The Guardian.

Bărbatul a înregistrat întreaga scenă cu telefonul mobil și a urcat-o pe YouTube, unde a strâns până în acest moment peste 1,3 milioane de vizualizări. Mai multe persoane care au ascultat înregistrarea susțin că ar putea fi vorba despre legendarul Bigfoot, în timp ce alții spun că sunetele au fost produse de un urs grizzly sau un lup.

Experții guvernului canadian spun că sunt sceptici că ar putea fi vorba despre vreo specie neidentificată de animal, însă recunosc că nu pot spune cu siguranță ce a produs aceste sunete.

"Biologii noștri spun că ar putea fi vorba despre un mamifer mare, cum ar fi un lup, dar pentru că distanța de la care a fost înregistrat sunetul este una considerabilă, nu putem spune cu siguranță", a declarat purtătoarea de cuvând a Ministerului de Mediu canadian.