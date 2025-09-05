Studentă condamnată la închisoare pe viață în Dubai pentru „o greșeală extrem de stupidă”. Apelul disperat al mamei ei

Stiri Diverse
05-09-2025 | 21:42
studenta dubai
Facebook

O britanică de 23 de ani, condamnată pe viață în Dubai după o „greșeală extrem de stupidă”. Mama ei încearcă cu disperare să strângă bani pentru ajutor juridic.

autor
Aura Trif

O tânără britanică în vârstă de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai, după ce a făcut o „greșeală extrem de stupidă”, în Emiratele Arabe Unite — o țară cunoscută pentru legislația sa extrem de strictă, relatează Mirror.

studenta dubai studenta dubai
studenta dubai studenta dubai
studenta dubai studenta dubai
studenta dubai studenta dubai
studenta dubai studenta dubai
studenta dubai studenta dubai

Mia O’Brien, studentă la Drept, se află acum în închisoarea centrală din Dubai, în timp ce mama ei încearcă disperată să strângă fonduri pentru costurile legale și de călătorie.

Apelul disperat al mamei

Pe pagina de strângere de fonduri, mama ei a scris: „Mia a fost condamnată pe viață în Dubai și acum este în închisoarea centrală. Vă puteți imagina cât sunt de devastată, ca mamă. Nu mi-am mai văzut fiica din octombrie anul trecut.”

Citește și
politie dubai
Un diamant roz de 25 mil. de dolari a fost furat în Dubai. Hoții au fost prinși în timp record

„Mia are doar 23 de ani și nu a făcut niciodată ceva rău în viața ei. Este o fată tânără care a mers la facultate să studieze Dreptul și, din păcate, s-a înconjurat de niște așa-ziși prieteni nepotriviți și a făcut o greșeală foarte stupidă. Acum plătește prețul. Tot ce vă cer este, dacă puteți, să donați orice sumă, chiar și o liră. Ne-ar ajuta enorm și v-aș fi veșnic recunoscătoare. Vă mulțumesc din suflet.”

Într-o postare ulterioară, femeia de 46 de ani le-a mulțumit celor care au contribuit: „Vreau doar să mulțumesc tuturor pentru donațiile de până acum. Acești bani vor fi trimiși fiicei mele Mia, vor acoperi eventuale cheltuieli legale și, poate, ne vor ajuta să ajungem în Dubai, pentru că niciunul dintre noi nu a mai văzut-o pe Mia din octombrie. Vă mulțumesc din inimă.”

Într-o declarație pentru MailOnline, femeia a adăugat: „Trece printr-o perioadă extrem de grea. Tocmai a fost transferată într-o altă închisoare, după ce a primit sentința pe viață. A fost un șoc imens.”

Detaliile exacte ale infracțiunii comise de Mia nu au fost făcute publice, însă în Emiratele Arabe Unite pedeapsa cu închisoarea pe viață — care înseamnă, de fapt, 15 ani de detenție — poate fi aplicată în cazuri de trafic de droguri, violență gravă sau terorism.

Potrivit Ministerului britanic de Externe, vizitatorii sunt avertizați explicit să respecte legislația locală, mai ales în privința infracțiunilor legate de droguri. În recomandările de călătorie pentru Dubai, FCDO (Foreign, Commonwealth & Development Office) precizează:

„Există toleranță zero pentru infracțiunile legate de droguri. Pedeapsa pentru trafic, contrabandă, consum sau posesie de droguri ilegale (inclusiv cantități reziduale) este extrem de severă.”

Concluzia provizorie a anchetei în cazul tragediei din Lisabona. Totul a pornit de la cablul de oțel verificat de dimineață

Sursa: Mirror

Etichete: condamnare, dubai,

Dată publicare: 05-09-2025 21:42

Articol recomandat de sport.ro
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”
Citește și...
O familie de români venită din Dubai a fost oprită pe Aeroportul Otopeni, după ce vameșii au descoperit ce ascundea în bagaje
Stiri actuale
O familie de români venită din Dubai a fost oprită pe Aeroportul Otopeni, după ce vameșii au descoperit ce ascundea în bagaje

Autoritățile de frontieră din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București au descoperit peste 159.000 de țigarete ascunse în bagajele de cală ale unei familii de români care călătorea din Dubai.

Un diamant roz de 25 mil. de dolari a fost furat în Dubai. Hoții au fost prinși în timp record
Stiri externe
Un diamant roz de 25 mil. de dolari a fost furat în Dubai. Hoții au fost prinși în timp record

Poliţia din Dubai a anunţat luni că hoţii care au furat un diamant roz rar, estimat la 25 de milioane de dolari, au fost arestaţi la câteva ore după furt, conform agenţiei oficiale de presă din Emiratele Arabe Unite, WAM.

Chef Aiman – un bucătar alimentat AI va conduce un restaurant de lux în Dubai. Cum va funcționa
Stiri externe
Chef Aiman – un bucătar alimentat AI va conduce un restaurant de lux în Dubai. Cum va funcționa

În Dubai, cina ar putea veni în curând cu o porţie de cod sursă. WOOHOO, un restaurant care se autopromovează cu sloganul "mâncarea din viitor", urmează să se deschidă în luna septembrie în centrul Dubaiului.

Recomandări
„Mai sunați dumneavoastră.” Mesajul primit de mii de părinți înainte de începerea școlii. Elevii nu știu când încep cursurile
Stiri Educatie
„Mai sunați dumneavoastră.” Mesajul primit de mii de părinți înainte de începerea școlii. Elevii nu știu când încep cursurile

„Mai sunați dumneavoastră... pentru noi informații.” Acesta a fost mesajul primit de la profesori de mii de părinți derutați de informații contradictorii despre prima zi de școală.  

Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților
Stiri Justitie
Fugarii de lux ar putea ajunge în pușcăriile din România. Instanțele străine nu mai pot refuza predarea condamnaților

Fugarii români care au fost condamnați în România nu vor mai putea să-și execute pedepsele într-o altă țară fără acordul autorităților de la noi. Este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene și are putere de lege pentru toate țările membre.

Creșterea lentă a economiei cu 0,3% din PIB, susținută de consumul populației și construcții. Industria, în scădere
Stiri Economice
Creșterea lentă a economiei cu 0,3% din PIB, susținută de consumul populației și construcții. Industria, în scădere

În prima jumătate de an, economia a crescut timid, sub estimările inițiale, arată datele transmise de Institutul Național de Statistică. Au contribuit la creștere construcțiile, însă industria, în ansamblu, a fost pe minus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 5 Septembrie 2025

43:37

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 05 Septembrie 2025

01:32:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28