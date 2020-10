"Ștafeta Veteranilor", dusă mai departe și în acest an. Voluntarii au parcurs 85 km

Voluntari ai grupului Invictus din România au grijă și în acest an ca "Ștafeta Veteranilor" să fie dusă mai departe.

De săptămâna trecută au pornit din diferite colțuri ale țării, în pas alergător, pe trei trasee - care au o singură destinație și un țel precis - acela de a reface drapelul României.

Evenimentul face parte din acțiunile organizate cu ocazia Zilei Armatei, ce are loc pe 25 octombrie.

Voluntarii din Vatră Dornei au parcurs 85 de kilometri.

Au avut alături un camarad de nădejde - un câine care a ținut pasul cu ei până la Bistriţa.

Acţiunea, ajunsă la ediţia cu numărul şapte, presupune purtarea unei ştafete în una dintre culorile drapelului pe trei trasee - toate având ca punct de oprire oraşul Carei, eliberat de sub ocupaţie străină pe 25 octombrie 1944. Iar la final va fi refăcut steagul României.

Voluntară: "Am făcut 91 de kilometri din Târgu Mureş şi până aici, am alergat şi pedalat, am fost împărţiţi, ne-am grupat, am format cu adevărat o echipă, aşa încât toată lumea să ajungă la final, am avut colegi care au alergat tot traseul, ceea ce a fost spectaculos pentru noi."

Cornel Scurt, comandant brigada 81 mecanizată Bistriţa: "Este un moment înălţător pentru noi, militarii în primul rând, este un spirit al bărbăţiei, al credinţei, al dragostei faţă de ţara şi un omagiu adus de militarii participanţi la aceste ştafete eroilor de ieri şi de azi."

Activităţile sunt organizate astfel încât să fie respectate măsurile de siguranţă impuse de autorităţi în contextul pandemiei.