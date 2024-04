Spectacol de lumini ieșit din comun în Italia. Peste 30 de artiști scot în evidență efectele schimbărilor climatice

Înconjurată de Alpii Italieni, comuna Bressanone oferă seară de seară, timp de două săptămâni, un spectacol de lumini ieșit din comun. Peste 30 de artiști, din 17 țări, au prezentat lucrări despre soarta planetei.

Jordi Pont, artist din Spania: "Am încercat să combinăm ideea a două lumi, una a schimbărilor climatice și o lume fără schimbări climatice. Așa că acum ne transpunem în lumea în care astfel de schimbări nu există, o utopie a noastră. Și chiar dacă ne gândim că este o utopie, am putem încerca să ajungem acolo".

Fiecare lucrare vorbește despre dezastrele provocate de schimbările climatice.

Werner Zanotti, organizatorul festivalului: "În opinia mea, pierderea ghețarilor înseamnă dispariția a ceva ce nu vom mai avea niciodată. Asta mă îngrijorează foarte tare. Și ce să facem în privința asta? În primul rând, să ne gândim la problemă, apoi să reflectăm asupra ei. În al treilea rând, să acționăm".

Georg Kaser, profesor la Ghetari: "Ghețarii se topesc rapid și procesul de topire accelerează tot mai mult, până când vor dispărea chiar și de aici, din estul Alpilor, peste aproximatic 20-30 de ani".

Primii turiști, fani ai festivalului care are loc an de an în aceeași perioadă, au ajuns deja în mica localitate, pentru a se bucura de spectacolul de lumini.

Turist din Germania: "Este un mod total diferit de a aborda aceste subiecte foarte importante și, mai ales, din punctul meu de vedere, cred că este mai ușor, mai accesibil dacă alegi să comunici mesajul prin intermediul artei. Probabil, astfel rămâne mai ușor în mintea oamenilor".

Cei care vor să admire creatiile din lumină au ocazia până pe 12 mai.

