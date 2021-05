Sorin Grindeanu a vrut să-l învețe pe Liviu Dragnea să schieze, dar acesta l-a refuzat. Ce spune despre o partidă de pescuit

Sorin Grindeanu a vrut să-l învețe pe Liviu Dragnea să schieze, dar acesta l-a refuzat, a declarat liderul PSD despre experiențele din trecut dintre cei doi.

Sorin Grindeanu a fost întrebat la Prima TV dacă va accepta o invitaţie la o partidă de pescuit din partea lui Liviu Dragnea, după ce fostul lider social-democrat va ieşi din închisoare, dată fiind partida de pescuit intens mediatizată din perioada în care era premier, potrivit News.ro.

“Ştiţi că e celebră poza cu ştiuca. Era un weekend atunci şi eram în Bucureşti, Marcel Ciolacu cu Liviu Dragnea erau la pescuit şi insistau să mă duc, m-am dus. Eu nu sunt pescar. Se vedea inclusiv după cum eram îmbrăcat, nu sunt pescar, din păcate. Mi-a plăcut acea experienţă. Era pentru prima dată când pescuiesc la ştiucă. E adevărat ce a scris Liviu Dragnea că m-a învăţat cum se pescuieşte ştiuca. Ştiţi, e poate una din puţinele experienţe altcumva mai plăcută din amintirile pe care le am cu Liviu Dragnea. A fost chiar o chestie cât se poate de deschisă, relaxată şi nu am o amintire proastă, rea despre acea experienţă. Nu am ştiut că apar acele poze. Pe drumul de întoarcere spre Bucureşti, eram în maşină cu Marcel şi mă sunase soţia. Zice, ce faci? Am fost undeva în sudul României. Ştiu exact unde ai fost, că eşti pe toate televizoarele”, a povestit Grindeanu.

El a dezvăluit că i-a lansat o provocare lui Liviu Dragnea, să îl înveţe să schieze, dar acesta nu a acceptat.

PSD a avut abordări ”extrem de greșite”

Grindeanu a mai fost întrebat dacă el crede că Liviu Dragnea, după ce iese din închisoare, va fi interesat să rupă PSD-ul.

“Mi-e greu să vă răspund la această întrebare. Îmi pare rău în primul rând pentru experienţa prin care a trecut în aceşti doi ani, că iată sunt doi ani, nu doresc la nimeni aşa ceva, indiferent de adversari politici, prieteni politici. Asta depinde foarte mult de cum se gândeşte la viitor domnul Dragnea, depinde de el, dar ce pot să vă spun în mod sigur este că PSD-ul a intrat într-o altă logică şi lucrul ăsta se vede. PSD-ul a intrat într-o altă abordare sau are altă abordare faţă de aceea perioadă şi acest lucru se vede. Şi PSD-ul nu se mai întoarce la abordările, unele dintre ele, extrem de greşite, din acea perioadă”, a explicat prim-vicepreşedintele PSD.