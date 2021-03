Sondaj: Majoritatea românilor cred că sunt priviţi drept "cetăţeni de mâna a doua" în UE și străinii sunt de vină pentru tot

Majoritatea românilor (78,2%) consideră că sunt priviţi drept "cetăţeni de mâna a doua" în UE, potrivit unui sondaj INSCOP.

Cercetarea relevă că 78,2% dintre cei chestionaţi s-au arătat de acord cu afirmaţia conform căreia "românii sunt priviţi ca 'cetăţeni de mâna a doua' în UE", 20,4% s-au declarat în dezacord cu această afirmaţie, iar 1,4% nu ştiu sau nu au răspuns.

Totodată, majoritatea românilor (50,2%) cred că unele state europene blochează aderarea României la spaţiul Schengen din motive economice.

Studiul mai arată că 43,5% dintre respondenţi sunt de părere că România nu a fost admisă încă în spaţiul de liberă circulaţie din UE deoarece nu a îndeplinit toate criteriile de aderare, iar 6,2% nu ştiu sau nu au răspuns.

Potrivit sondajului, 55,9% dintre români cred că poluarea din ţară este provocată mai ales de companii străine, 35% - de companii româneşti, iar 9,1% nu ştiu sau nu au răspuns.

De asemenea, 47,3% dintre respondenţi cred că tăierile ilegale ale pădurilor din România sunt produse mai ales de companii străine, 45,8% - mai ales de companii româneşti şi cetăţeni români şi 6,9% nu ştiu sau nu au răspuns.

Conform cercetării, 58,2% dintre cei chestionaţi sunt în dezacord cu afirmaţia potrivit căreia "Construcţia de autostrăzi în România este blocată de puteri străine care urmăresc să împiedice dezvoltarea ţării", 35,4% - sunt de acord cu aceasta, iar 6,4% nu ştiu sau nu a răspuns.

Aproape jumătate dintre români cred că Ungaria vrea să rupă Transilvania de România

De asemenea, 49,5% dintre respondenţi s-au declarat de acord cu afirmaţia "Ungaria urmăreşte să rupă Transilvania de România", 43,2% în dezacord, iar 7,4% nu ştiu sau nu au răspuns.

87,2% dintre subiecţii sondajului cred că România trebuie să protejeze drepturile minorităţilor etnice de pe teritoriul său, iar 11% sunt în dezacord şi 1,8% nu ştiu sau nu au răspuns.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield, la comanda think-tank-ului STRATEGIC Thinking Group, în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshal Fund of the United States şi finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.

Cercetarea, realizată în perioada 1 - 12 martie, este împărţită în patru capitole, cel de-al treilea vizând atitudinea faţă de companii străine, raportarea la Ungaria, atitudinea faţă de minorităţi, spaţiul Schengen. Primele două capitole au fost publicate pe 22 şi 24 martie.

Sondajul a fost realizat prin metoda CATI (interviuri telefonice) pe un eşantion de 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus/minus 2,95% la un grad de încredere de 95%.