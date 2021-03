Cîțu, întrebat dacă vor fi amendați protestatarii fără măști: ”Eu îi înțeleg pe români”

Premierul Florin Cîțu a evitat, luni, să spună clar dacă protestatarii care nu au respectat măsurile anti Covid-19 în timpul acțiunilor de duminică vor fi sancționați de jandarmerie.

În București, dar și în alte orașe din țară, sute de oameni au ieșit din case, indignați de regulile impuse de autorități.

Peste tot, cei prezenți nu au respectat normele sanitare, nu au păstrat distanța fizică și nici vorbă de mască de protecție.

”Dreptul de a avea o opinie în România rămâne. Avem opinii diferite. pentru mine, foarte important este să continue campania de vaccinare. Este foarte important să găsim cele mai bune măsuri pentru a-i ajuta pe români. Știți foarte bine situația din spitale, sunt spitale aglomerate. De aceea luăm aceste măsuri. În acest moment, pe acest lucru mă concentrez. Oamenii trebuie să respecte legea, toți trebuie să respectăm legea.” - a declarat șeful Guvernului, luni, înainte de ședința Biroului Executiv al PNL, care are loc la Palatul Parlamentului.

Întrebat de jurnaliști dacă vor fi amendați cei care au protestat și nu au respectat legea, premierul Cîțu a evitat să răspundă.

”Eu îi înțeleg pe români că, după un an de zile, au obosit. Toți am obosit. Ne luptăm cu pandemia de un an de zile și am făcut toate eforturile. Am comandat doze de vaccin mai multe decât am avea nevoie pentru a ne asigura că, dacă este nevoie și anul viitor, vom avea acest vaccin. Dacă nu este nevoie vom putea să exportăm, pentru că trebuie să ajutăm și populația din jurul României. Nu este deajuns să vaccinăm doar populația României dacă vrem să scăpăm de pandemie” - a spus prim-ministrul.