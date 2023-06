Situație neașteptată. Ce a pățit un influencer care voia să călătorească spre Bali

Tânăra s-a trezit "blocată" pe aeroportul din Sydney după ce i s-a refuzat îmbarcarea în avion din cauza unei pete de apă pe pașaport, citează Mirror.

Imediat după ce i s-a refuzat îmbarcarea, fata și-a scos telefonul și a făcut un filmuleț în timp real pentru a le spune urmăritorilor săi prin ce trece.

"Habar nu am ce să fac sau unde să mă duc. Sunt foarte supărată, sunt literalmente distrusă. Am stat aici și am plâns în ultimele 15 minute. Dar îmi voi spune că totul se întâmplă cu un motiv și că nu trebuia să mă urc în acel avion", a spus ea.

Clipul a devenit viral, atrăgând peste 1,3 milioane de vizualizări și sute de comentarii din partea celor care au avut și ei experiențe similare în drumul din Australia spre Bali.

Unii dintre fani au încercat să o încurajeze pe vedetă și i-au povestit experiențele similare.

"Pagina de pașaport a partenerului meu era puțin ruptă și, de asemenea, nu l-au lăsat să se îmbarce în zborul spre Bali.”, a declarat o fană.

Emma Doherty a vrut să tragă un semnal de alarmă și să-i antenționeze pe ceilalți să fie atenți la orice detaliu atunci când vor să zboare din Australia spre Bali.

