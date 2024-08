Show total la Campionatul Național de off-road. Cum s-au descurcat „bestiile” 4x4 pe teren accidentat

Temerarii s-au așezat la startul campionatului găzduit în localitatea Ibănești și au turat motoarele la maximum, pregătiți de distracție.

Participant: „Foarte interesant și nu ne am pregătit prea mult. Așa am venit doar pentru distracție, am văzut circuitul. Este un hobby costisitor, mașina trebuie pregătită și la fiecare ieșire sunt costuri care trebuie asumate”.

În cea mai spectaculoasă competiție a campionatului, 48 de echipe au încercat să treacă peste obstacole într-un timp cât mai scurt.

Aurel Mașca, organizator: „Am avut trasee foarte faine bine lăudate și s a bucurat lumea de munții de aici, și cea mai mare supriză a fost aprecierea zonei”.

Dacă în anii trecuți erau cel puțin 80 de participanți, anul acesta numărul lor a scăzut - cel mai probabil din cauza regulilor mai stricte, dar și a costurilor în creștere pentru întreținerea mașinilor.

