Scandal în Franța. Un copil dintr-un centru de plasament, ras în cap cu forța de către îngrijitori și batjocorit | FOTO

Câțiva îngrijitori s-au filmat în timp ce au tuns un copil în vârstă de 8 ani drept pedeapsă, iar în același timp îl râdeau pe seama lui.

O inspecție administrativă, dispusă de primăria Parisului, a demarat o anchetă la căminul de copii Jenner din arondismentul 13 al Parisului, după ce, în februarie, membrii personalului au recurs la acest gest scandalos.

Videoclipul a fost apoi distribuit într-un grup WhatsApp al personalului căminului.

Inspectorii autorizați ai Serviciilor de Protecție a Copilului (ASE) vor petrece întreaga zi în căminul pentru copii administrat de asociația Jean-Cotxet. Ei vor verifica dosarele celor aproximativ 60 de minori găzduiți acolo, încercând să stabilească, printre altele, dacă au existat și alte incidente de violență comise de angajați, potrivit France.info.

Aide sociale à l'enfance : des éducateurs rasent le crâne d’un enfant et filment la scène pour le punir ➡️ https://t.co/kDovApzBgF pic.twitter.com/CHeFxknH4X — L'Humanité (@humanite_fr) December 9, 2025

În funcție de concluziile controlului, Primăria Parisului ar putea decide măsuri drastice, precum retragerea finanțării sau chiar anularea acreditării organizației, potrivit unei surse citate de franceinfo. Raportul inspectorilor „va permite Primăriei să adopte toate măsurile sau recomandările necesare privind activitatea asociației”, a confirmat instituția.

În urma dezvăluirilor franceinfo, Parchetul din Paris a anunțat marți deschiderea unei anchete pentru „violență intenționată asupra unui minor sub 15 ani comisă de o persoană aflată într-o poziție de autoritate”. Ministrul Sănătății și Familiei, Stéphanie Rist, a precizat că a sesizat justiția prin depunerea unei plângeri la Parchetul din Paris, iar apărătorul drepturilor, Claire Hédon, a transmis că va „prelua personal” cazul.

