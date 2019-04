S-a făcut de râs după ce iubita l-a părăsit înainte de nuntă, dar a cerut-o din nou. VIDEO

În 2015, Amy Jackson și-a părăsit logodnicul, pe John Whitbread, cu câteva săptămâni înainte de nuntă. Astfel, el a scos la licitație pe internet locul femeii în luna de miere și a mers în vacanță cu o necunoscută. Cu toate acestea, patru ani mai târziu, John a decis să își încerce din nou norocul, scrie The Sun.

John a scos-o pe Amy la o cafenea, însă în timp ce luau micul dejun, mai mulți oameni au început să danseze, iar el s-a așezat în genunchi și a cerut-o în căsătorie live la televizor.

„Ești cea mai bună prietenă a mea, ești sufletul meu pereche. Vrei să te căsătorești cu mine?”, i-a spus bărbatul.

De data aceasta, femeia a acceptat.

