Românul care a reușit să atesteze cătina la teasc ca produs tradițional după 17 încercări

Numită Gingseng-ul românesc, cătina este una dintre cele mai benefice plante pentru organism. Ca să se convingă singuri de asta, câțiva copii din din Bacău au bătut la poarta unui gospodar care are o plantaţie cu aceste fructe.

Pregătiți cu o mulțime de întrebări, copiii din Letea Veche au mers la o plantație de cătină. Proprietarul le-a deschis larg porțile, iar cei care lucrează pe plantație le-au arătat răbdători cum se taie crengile şi cum se recoltează fructele.

La început, pe cei mici i-au pus părinții să bea suc de cătină. Acum, însă, băutura a ajuns să le placă.

Băiat: „Am băut la început şi a fost foarte acru şi nu mi-a plăcut absolut de loc. Am ajuns să beau în fiecare dimineaţă nu am mai răcit de luni de zile şi a devenit dulce şi foarte bun”.

Copil: „Părinţii mi-au zis să încerc şi eu cătina şi prima oară nu am avut mare pretenţii la ea dar acum beau din plăcere. Îmi place gustul are un miros ciudat dar plăcut şi e plin de vitamine”.

Proprietarul plantaţiei se mândrește cu mica lui afacere.

Adrian Anghel, proprietarul plantaţiei: „Am o plantaţie mică de cătină de cinci mii de metri şi am încercat să fructific la maxim şi să valorific producţia. Am fost singurul din ţară care a depus online anul trecut şi am reuşit după 17 încercări să atestez cătina la teasc ca produs tradiţional”.

La final, copii s-au așezat la masă, unde au fost serviți cu sucul despre care se spune că rărește vizitele la medic.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 08-09-2023 07:50