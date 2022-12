România, pe ultimul loc în Europa la numărul de persoane care știu să acorde primul ajutor. Ce propune un proiect legislativ

În loc să intervină, mulți merg mai departe sau încep să filmeze cu telefoanele. Guvernanții vor să schimbe lucrurile și le oferă 200 de lei ca să achite cursurile celor care vor să învețe să acorde primul ajutor.

Maria este studentă la medicină. În anul I de facultate, a fost martoră la o scenă care i-a schimbat viața. A văzut un bărbat care și-a pierdut cunoștința într-un mijloc de transport în comun, însă nimeni nu a intervenit. După acel moment, a început să facă videouri prin care să le explice oamenilor cum să acorde primul ajutor.

Maria Bălan, studentă la medicină: „Toată lumea filma, nu înțelegeam de ce este agitație în tramvai. Am încercat să îmi fac loc să intru printre oameni, am mers în față unde era domnul căzut, m-am uitat la el, i-am verificat respirația, am văzut că respiră. L-am asistat după aceea. Am rămas foarte dezamgită atunci când am văzut reacția oamenilor din jur”.

O femeie i-a salvat viața tatălui ei pentru că a recunoscut semenele unui accident vascular cerebral.

Femeie: „Mi-am dat seama imediat că discutăm de un AVC, am sunat la 112 și finalul a fost unul îmbucurător”.

Din păcate, finalurile fericite sunt destul de rare. Potrivit Programului Naţional „România în siguranţă”, în fiecare an, 70.000 de persoane mor pentru că nu primesc ajutor la timp. Se poate întâmpla să fim martori la un accident cu victime sau ca o persoană să cadă chiar în fața noastră și să nu știm cum să procedăm în aceste situații. Din păcate, 80% dintre români nu știu să acorde primul ajutor, iar acest procent ne clasează pe ultimul loc în Europa.

Bărbat: „Nu știu dacă aș putea salva pe cineva, dar aș încerca, dar nu știu să dau primul ajutor”.

Pentru a-i motiva pe români să facă cursuri de prim ajutor, un proiect legislativ propune ca persoanele care au împlinit 14 ani și au domiciliul în România, să primească un voucher în valoare de 200 de lei pentru a învăța cum să salveze vieți.

Diana Stoica, inițiatorul proiectului: „Ne-am gândit ca aceste cursuri să fie de minim trei ore și să aibă cel puțin jumătate parte practică, adică efectiv să pui mâna, să faci manevre de resuscitare, să faci o manevră, să elimini ceva cu care cineva nu poate să respire, un obiect străin”.

Femeie: „Nu am făcut cursuri, dar știu, mă descurc. În ziua de azi avem nevoie de așa ceva. Orice om are nevoie să știe chestia asta”.

Proiectul ar trebui să intre în vigoare la începutul anului viitor, iar suma va fi suportată din bugetul de stat.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 02-12-2022 19:53